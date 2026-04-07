Priča o ženi koja je u devetoj deceniji života uspela da postigne nešto što mnogi mlađi ne mogu, obišla je planetu i inspirisala milione. Njena snaga, upornost i vera u sebe postali su simbol da nikada nije kasno za velike ciljeve.



Reč je o En Kril Eselstin, devedesetogodišnjakinji iz Ohaja, koja je uspela da obori rekord u disciplini koja zahteva izuzetnu fizičku izdržljivost.



Jedan izazov se pretvorio u svetski rekord koji je obišao planetu



Sve je počelo sasvim spontano, gotovo kao igra. Njen sin ju je zamolio da proveri koliko može da izdrži u visu na vratilu, ne sluteći da će taj trenutak promeniti sve. Kada je uspela da izdrži više od jednog minuta bez posebne pripreme, bilo je jasno da poseduje neverovatan potencijal.



Ubrzo nakon toga saznali su za rekord koji je držala Eni Džudis, tada 81-godišnja žena iz Kalifornije.





Trening, bol i upornost: Njen put do uspeha dokazuje da godine nisu prepreka



Od februara je započela ozbiljniji trening, uz svakodnevnu podršku sina koji joj je bio virtuelni trener. Nije bilo lako – ruke su bolele, pojavljivali su se žuljevi, a telo se prilagođavalo naporu koji nije bio svakodnevan. Ipak, kako su dani prolazili, osećala je napredak i jačanje mišića.



Njena disciplina i posvećenost dovele su do toga da svakim treningom pomera granice. Ono što je u početku delovalo teško, postajalo je sve izvodljivije. Upravo ta istrajnost bila je ključna – ne samo fizička snaga, već i mentalna čvrstina koja ju je gurala napred.



Dan kada je ova baka ispisala istoriju



Kada je došao dan pokušaja, njen dom se pretvorio u malu arenu – okupili su se svedoci, treneri, porodica i prijatelji. Atmosfera je bila napeta, ali i puna podrške. Prvi pokušaj bio je impresivan, ali zbog tehničkih razloga nije priznat, što bi mnoge obeshrabrilo, piše 24 sedam.



Ipak, ona se nije predala. Nakon kratkog odmora vratila se na vratilo i dala sve od sebe. Sekunde su prolazile, a kada je prešla granicu od dva i po minuta, prostorijom je odjeknuo gromoglasan aplauz. Na kraju je izdržala čak dva minuta i 52 sekunde, čime je zvanično oborila rekord i upisala se u Ginisovu knjigu rekorda.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.