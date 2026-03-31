Priprema je brza, sastojci su osnovni, a rezultat je lagano karamelizovan prilog koji se odlično slaže uz pečeno ili grilovano meso, piletinu ili ćuretinu.



Ovaj recept je idealan za užurbane radne dane, porodične ručkove ili svečane trpeze, jer je gotov za svega 15 minuta, a daje bogat i blago slatkast ukus koji osvaja na prvi zalogaj.



Sastojci:



- 900 g šargarepe



- 50 g maslaca



- 50 g smeđeg šećera



- ½ kašičice soli



- sveže mleveni biber



- nekoliko kapi limunovog soka ili balzamiko sirćeta (po želji)



Napomena: Umesto smeđeg šećera možete koristiti 60–80 ml meda.



Priprema:



Šargarepu oljuštite i uklonite krajeve. Ako je krupnija, presecite je po dužini kako bi se ravnomerno skuvala.



U većem tiganju na srednjoj temperaturi otopite maslac. Dodajte šargarepu i dinstajte 8 do 10 minuta uz povremeno mešanje, dok ne omekša i blago porumeni. Maslac će dobiti lagano orašastu aromu i dati poseban ukus prilogu.



Umešajte smeđi šećer i nastavite da kuvate nekoliko minuta dok se ne stvori gusta, sjajna glazura koja će obložiti šargarepu.



Posolite, pobiberite i po želji dodajte nekoliko kapi limunovog soka ili balzamiko sirćeta kako biste dobili blag osvežavajući kontrast slatkoći.



Savet za serviranje



Glazirana šargarepa se odlično slaže uz pečeno meso, šnicle, roštilj, pečenu piletinu ili ćuretinu. Najbolje je poslužiti je toplu, odmah nakon pripreme, kako bi zadržala sočnost i sjajnu glazuru, piše 24sedam.



Jednostavna, mirisna i gotova za nekoliko minuta, ovaj prilog lako može postati redovan gost na vašoj trpezi.



