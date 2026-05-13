Umesto da kuhinjski pult bude praktičan, uredan i funkcionalan, lako se pretvori u površinu zatrpanu aparatima, kesama, dekoracijom i sitnicama koje samo stvaraju vizuelni haos. Stručnjaci za organizaciju doma upozoravaju da previše predmeta na pultu ne samo da smanjuje prostor za rad, već i čini celu kuhinju manjom, tamnijom i neurednijom.



Ipak, postoje stvari koje bi zapravo trebalo da budu vidljive i lako dostupne. One ne samo da olakšavaju svakodnevne obaveze, već kuhinji daju toplinu, organizovanost i osećaj prijatnog doma. Pravilno raspoređeni detalji mogu potpuno promeniti izgled prostora i učiniti da kuhinja izgleda funkcionalnije i elegantnije bez velikih ulaganja.

Papirni ubrusi

Iako ih mnogi smatraju običnom sitnicom, papirni ubrusi su jedan od najvažnijih detalja u svakoj funkcionalnoj kuhinji. Prosuta kafa, kapljice vode, masnoća ili ostaci hrane deo su svakodnevice, zbog čega ubrusi treba da budu lako dostupni i uvek pri ruci.



Najbolje mesto za njih je pored sudopere ili blizu radne površine gde se najčešće priprema hrana. Danas postoje elegantni držači za ubruse od drveta, metala ili mermera koji mogu izgledati veoma dekorativno i uklopiti se u stil kuhinje.

Aparat za kafu

Aparat za kafu jedan je od retkih kuhinjskih uređaja koji zaista zaslužuje stalno mesto na pultu. Većina ljudi ga koristi svakodnevno, često i više puta dnevno, pa njegovo sklanjanje u ormarić nema mnogo smisla. Pored praktičnosti, lepo organizovan „kafe kutak“ može postati jedan od najlepših delova kuhinje, piše 24 sedam.



Šolje, kapsule, šećer, sirupi ili kašičice mogu se uredno složiti na poslužavnik ili u dekorativnu korpu pored aparata, čime prostor dobija moderan i luksuzniji izgled.



