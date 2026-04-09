Dobra vest je da se nakupljanje masnoće može sprečiti uz nekoliko jednostavnih navika, jer je mnogo lakše sprečiti prljanje nego kasnije satima ribati kuhinju.



U nastavku otkrivamo praktične savete koji će vam pomoći da kuhinja ostane čista i bez masnih naslaga.



1. Prekrijte ravne površine



Delovi kuhinje koje ne vidite često kriju najviše prljavštine, poput gornjih delova ormarića ili frižidera. Na tim mestima se vremenom skupljaju slojevi masnoće i prašine.



Da biste sebi olakšali čišćenje, prekrijte ravne površine papirom za pečenje, aluminijumskom folijom ili zaštitnim podlogama za police. Kada se zaprljaju, jednostavno ih zamenite ili obrišite i vratite nazad. Ovo je mnogo lakše nego penjati se i ribati teško dostupna mesta.



2. Uvek uključujte aspirator



Aspirator nije tu samo da ukloni mirise tokom kuvanja, već i da usisa sitne čestice masnoće iz vazduha i spreči njihovo taloženje po kuhinji.



Većina modela ima filtere koji se mogu prati u mašini za sudove, pa je važno redovno ih čistiti kako bi uređaj radio efikasno. Preporučuje se temeljno čišćenje aspiratora nekoliko puta godišnje.



3. Koristite poklopce i zaštitu od prskanja



Prilikom prženja hrane, posebno slanine ili pljeskavica, masnoća lako prska na sve strane. Poklopac ili zaštitna mrežica mogu sprečiti većinu prskanja i značajno olakšati čišćenje šporeta.



Dodatna prednost je što ćete zaštititi odeću od fleka i izbeći neprijatne opekotine od vrele masnoće.



4. Smanjite temperaturu kuvanja



Visoka temperatura dovodi do jačeg prskanja ulja i stvaranja dima, a dim sadrži sitne čestice masnoće koje se lepe za kuhinjske površine.



Zato je bolje kuvati na umerenoj temperaturi i koristiti ulja koja podnose veće temperature, poput ulja avokada, kikirikija ili šafranike. Tako ćete smanjiti nakupljanje masnoće i održati kuhinju čistijom.



5. Birajte alternativne načine pripreme hrane



Umesto prženja, možete koristiti druge metode pripreme koje stvaraju manje masnoće u prostoru.



Air fryer, rerna, spori lonac ili ekspres lonac zadržavaju masnoću unutar uređaja i sprečavaju njeno širenje po kuhinji. Iako i rerna zahteva povremeno čišćenje, mnogo je lakše održavati jedan uređaj nego celu kuhinju.



6. Očistite kuhinju posle svakog obroka



Mnogo je lakše odvojiti nekoliko minuta dnevno za brisanje radnih površina nego kasnije provesti sate u velikom čišćenju.



Posle pripreme hrane obrišite šporet, radnu ploču i zidne pločice. Sveža masnoća se uklanja brzo i bez napora, a mesečno dubinsko čišćenje biće znatno jednostavnije.



7. Poboljšajte ventilaciju i koristite prečišćivač vazduha



Otvaranje prozora tokom kuvanja pomaže da masnoća i mirisi brže izađu iz prostorije. Dobra ventilacija sprečava taloženje masnih čestica na nameštaju i zidovima.



Ako aspirator nije dovoljno jak, prenosivi prečišćivač vazduha može dodatno pomoći u uklanjanju čestica masnoće i neprijatnih mirisa, piše 24 sedam.



Uz ove jednostavne navike kuhinja može ostati čista, sveža i bez lepljivih masnih naslaga. Redovno održavanje i male promene u svakodnevnim navikama mogu značajno smanjiti potrebu za napornim ribanjem i učiniti kuvanje mnogo prijatnijim, piše Real Simple.



