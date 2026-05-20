Ovo jelo vekovima zauzima posebno mesto u domaćinstvima širom zemlje, a danas je nezaobilazan deo gastronomske ponude brojnih restorana i etno-kuća. Spoj tankog testa, sočnog mesa i kremastog preliva čini klepe omiljenim izborom ljubitelja autentične balkanske kuhinje



Klepe se pripremaju od tanko razvijenog testa koje se puni mlevenim mesom, najčešće junetinom ili kombinacijom različitih vrsta mesa. Nakon punjenja, testo se oblikuje u male kvadrate ili trouglove koji se zatvaraju pritiskanjem ivica, a zatim kuvaju u slanoj vodi dok ne postanu mekani i lagani. Ono po čemu su klepe posebno prepoznatljive jeste način serviranja. Najčešće se prelivaju kiselim mlekom uz dodatak belog luka ili kajmaka, što jelu daje bogat i pun ukus. Upravo ta kombinacija mekanog testa, sočnog punjenja i kremastog preliva stvara jedinstven gastronomski doživljaj.



Klepe imaju dugu tradiciju u bosanskohercegovačkoj kuhinji i smatraju se jednim od jela koja su se prenosila generacijama. Nekada su se pripremale uglavnom za porodična okupljanja, praznike i posebne prilike, jer je njihova izrada zahtevala vreme i veštinu. Danas su klepe postale simbol domaće kuhinje i često se mogu pronaći na menijima restorana koji neguju tradicionalne recepte. Posebno su popularne u Sarajevu i drugim gradovima Bosne i Hercegovine, gde predstavljaju važan deo lokalnog gastronomskog identiteta.







Priprema domaćih klepa počinje mešenjem glatkog testa od brašna, vode i soli. Testo se zatim razvlači veoma tanko kako bi nakon kuvanja ostalo mekano i nežno. Punjenje se pravi od mlevenog mesa uz dodatak luka, bibera i začina koji pojačavaju aromu. Nakon oblikovanja, klepe se kuvaju nekoliko minuta u ključaloj vodi dok ne isplivaju na površinu. Serviraju se tople, uz preliv od kiselog vrhnja i belog luka, a pojedini recepti uključuju i rastopljeni maslac ili blago proprženu papriku za dodatni ukus.



Popularnost klepa traje decenijama zahvaljujući jednostavnim sastojcima i bogatom ukusu koji podseća na domaću kuhinju i porodične obroke. Ovo jelo predstavlja savršen spoj tradicionalne recepture i hrane koja pruža osećaj topline i autentičnosti. Turisti koji posećuju Bosnu i Hercegovinu često žele da probaju upravo klepe, jer se smatraju jednim od jela koje najbolje oslikava lokalnu gastronomsku tradiciju. Njihova popularnost raste i van regiona, posebno među ljubiteljima domaće i tradicionalne kuhinje Balkana.



Iako ih mnogi porede sa italijanskim raviolima ili drugim vrstama punjene testenine, klepe imaju poseban identitet i karakterističan način serviranja. Upravo zbog toga zauzimaju posebno mesto među tradicionalnim jelima Balkana. Danas se klepe pripremaju i u modernim varijantama, ali originalni recept sa mesnim punjenjem, kiselim vrhnjem i belim lukom i dalje ostaje najomiljeniji. Za mnoge, ovo jelo predstavlja pravi ukus Bosne i Hercegovine i neizostavan deo domaće trpeze.



