Jaja su bogata važnim hranljivim materijama, od kojih su neke, poput holina, prilično retke u današnjoj ishrani. Obezbeđuju proteine, masti i važne vitamine, a pritom su relativno niskokalorična. Konzumiranje jaja u okviru uravnotežene i nutritivno bogate ishrane može doprineti očuvanju opšteg zdravlja, uključujući zdravlje srca i očiju.

Činjenica je da se belance se smatra jednim od najkvalitetnijih izvora proteina jer se gotovo u potpunosti vari i sadrži sve esencijalne aminokiseline neophodne organizmu. Ipak, preterani unos može imati i negativne posledice.

"Postoje, na primer, sportisti koji jedu velike količine belanaca, a žumanca u potpunosti izbacuju iz ishrane. Međutim, u nekim slučajevima tako velika količina kompletnih proteina može dodatno opteretiti bubrege. Posebno se ne preporučuje osobama koje već imaju probleme sa bubrezima", objasnila je za RIA Novosti stručnjak Ekaterina Kim.

Ona je naglasila da žumance nije štetno, kako se često misli, već da je bogato vitaminima i drugim korisnim hranljivim materijama.

Koliko su jaja zdrava

Jaja sadrže brojne korisne materije, uključujući:

- holin, hranljivu materiju važnu za mozak i nervni sistem;

- minerale poput fosfora, kalcijuma i kalijuma;

- antioksidanse lutein i zeaksantin, koji doprinose zdravlju očiju i,

- vitamine A, B i D.

Jedno jaje sadrži oko 1,24 mikrograma vitamina D. To nije velika količina, ali ipak, žumance je jedan od retkih prirodnih izvora vitamina D u ishrani. Zato jaja mogu pomoći da se tokom jeseni i zime nadoknadi manjak ovog vitamina, naročito kod ljudi koji imaju manje sunčeve svetlosti.

Zdravstvene koristi od konzumiranja jaja

Pored toga što su relativno niskokalorična i bogata hranljivim materijama, jaja mogu pomoći i da duže ostanete siti. Proteini iz jaja podstiču lučenje hormona koji šalju signal organizmu da je sit, a istovremeno snižavaju nivo grelina hormona gladi.

Da li treba brinuti zbog holesterola u jajima

Iako žumance sadrži holesterol, danas znamo da najveći deo holesterola u organizmu proizvodi jetra. Nivo holesterola u krvi zato nije direktno povezan sa hranom koja ga sadrži. Mnogo veći uticaj imaju zasićene i trans masti u ishrani, jer podstiču jetru da proizvodi više holesterola, što može povećati rizik od srčanih bolesti. Jaja sadrže samo malu količinu zasićenih masti i nemaju trans masti, piše Helt Harvard.

Koliko jaja nedeljno je prihvatljivo u ishrani

Za većinu zdravih ljudi bezbedno je jesti jedno jaje dnevno. Koristi koje dobijate od proteina, vitamina, minerala i relativno malog broja kalorija daleko nadmašuju rizike povezane sa malom količinom zasićenih masti u žumancetu. Ipak, važno je i sa čim jedete jaja, piše RT Balkan.

Ako ih kombinujete sa kobasicama, slaninom ili šunkom, ili ih pripremate na velikoj količini maslaca i sira, onda u obrok unosite više zasićenih masti i soli, što može negativno uticati na zdravlje srca. Zdravija opcija su poširana ili kuvana jaja.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

