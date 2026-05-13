To je mačja trava - pored toga što izgleda nežno i romantično, ova biljka ima još jednu veliku prednost. Prirodno odbija komarce, krpelje i male mušice, zbog čega je ljudi sve više sade.

Mačja trava može cvetati već u proleće, a prepoznaćete je po malim cvetovima i listovima u obliku srca. Može dati vašoj bašti elegantan i blago divlji izgled, a čak ni komšijine mačke neće imati ništa protiv. Njene stabljike su prekrivene mekim dlačicama, a može narasti između 30 i 120 centimetara.

Efikasnost protiv insekata

Postoji nekoliko vrsta mačje trave - uobičajena najviše podseća na lavandu jer ima plavo-ljubičaste cvetove, a sorta Faasen je bogatija cvetovima i poznata po svom prelepom mirisu koji mnoge podseća na med.

Sorta Alba ima bele cvetove, a Vokerov zakon plave.

Ova biljka se veoma lako uzgaja, dobro podnosi sušu, sunce i hlad, i opstaje čak i u kamenitim područjima, piše Dnevno.hr

Njena najveća prednost je prirodna zaštita od insekata. Intenzivan miris koji podseća na kombinaciju limuna i nane efikasno odbija krpelje i komarce, pa biste možda želeli da posadite ovu posebnu biljku ispod prozora - sadi se između juna i septembra.

