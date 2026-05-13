Međutim, primer Lidije, čitateljke portala Apartment Therapy, pokazuje da i male promene mogu potpuno transformisati prostor.

Nakon povratka u kuću svojih roditelja, odlučila je da renovira kupatilo iz detinjstva koje je, kako kaže, izgledalo zastarelo i zapušteno.

„Nakon što sam pogledala te zastarele sudopere, stare fuge i žute zidove, odlučila sam da svom kupatilu dam odrasliji izgled“, rekla je Lidija za portal Apartment Therapy.

Renoviranje bez skupih radova

Iako je u početku dobijala ponude za kompletno renoviranje vredne desetine hiljada dolara, ubrzo je shvatila da potpuno novi izgled može postići mnogo jeftinije.

Umesto velikih radova, fokusirala se na detalje.

Postojeći kupatilski ormarić zadržala je, ali ga je prefarbala u duboku zelenu nijansu i dodala zlatne ručke koje su prostoru dale elegantniji izgled.

Lidija je otkrila i jedan važan savet za sve koji planiraju sličan projekat.

Priznala je da nije sačekala da se prvi sloj boje potpuno osuši pre nanošenja drugog, zbog čega su se kasnije pojavile male ogrebotine koje sada mora da popravlja.

Novo lice starog kupatila

Staru radnu ploču takođe je zadržala, dok joj je otac pomogao da ugradi nove bele sudopere i moderne mat crne slavine.

Veliku promenu donele su i nove zidne lampe sa zlatnom završnom obradom, koje su zamenile staru rasvetu iznad ogledala.

Jedno veliko ogledalo zamenjeno je sa dva manja, što je kupatilu odmah dalo sofisticiraniji izgled.

Trik koji je spasio stare pločice

Podne pločice nije menjala.

Umesto toga, odlučila je da ih detaljno očisti i osveži fuge pomoću specijalnih markera.

„Temeljno sam ribala pod, ali sam shvatila da fuga nikada nije zamenjena“, kaže Lidija.

Za osvežavanje fuga koristila je pet markera, a ceo posao trajao je oko pet dana.

Velika promena za mali novac

Ukupni troškovi renoviranja bili su manji od 1.000 dolara, odnosno oko 850 evra.

Rezultat je potpuno drugačiji prostor koji sada izgleda moderno, toplije i luksuznije nego ranije.

„Udobno je i volim da budem u ovom prostoru“, rekla je Lidija za Apartment Therapy.

