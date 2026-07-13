Ipak, društvenim mrežama poslednjih dana širi se jednostavan trik koji mnogi nazivaju pravim otkrićem – umesto skupih sredstava za kupatilo koriste običnu tečnost za pranje sudova.

Brojni korisnici grupa posvećenih čišćenju doma tvrde da ovaj proizvod iz kuhinje veoma lako uklanja masne naslage koje ostaju nakon tuširanja i kupanja, zbog čega kada izgleda čistije uz znatno manje ribanja.

Zašto tečnost za sudove daje tako dobre rezultate?

Za razliku od mnogih sredstava za kupatilo koja su prvenstveno namenjena uklanjanju kamenca, tečnost za sudove razlaže masnoće i ulja.

Upravo se na zidovima kade, pored ostataka sapuna, zadržavaju prirodna masnoća kože, ostaci regeneratora, ulja za kupanje i druge nečistoće koje vremenom stvaraju tvrdokorne naslage.

Kada tečnost za sudove razgradi te masnoće, i ostala prljavština mnogo lakše spada sa površine.

Kako da primenite ovaj trik?

Postoji nekoliko načina za primenu ovog metoda.

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Za tvrdokorne naslage dovoljno je da nanesete malu količinu tečnosti za sudove direktno na mekan sunđer ili na ivice kade, blago izribate površinu, ostavite nekoliko minuta da deluje, a zatim sve isperete toplom vodom.

Za redovno održavanje mnogi preporučuju da u bocu sa raspršivačem sipate toplu vodu i tečnost za sudove, a po želji dodate i malo alkoholnog sirćeta kako biste lakše uklonili kamenac sa slavina, pločica i kade.

Iskustva korisnika

Ovaj trik izazvao je veliki broj pozitivnih reakcija na internetu.

Jedna korisnica napisala je da je godinama kupovala skupa sredstva za čišćenje, ali da je tek uz tečnost za sudove uspela da ukloni bele naslage sa ivice kade.

Druga navodi da joj je najveća prednost to što više ne mora dugo da riba površine kako bi kupatilo izgledalo čisto.

Pored efikasnosti, mnogi ističu i da je tečnost za sudove prijatnija za upotrebu od agresivnih sredstava na bazi hlora, posebno u manjim i slabije provetrenim kupatilima, piše Blic.

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