Prodati ih, ostaviti ih, baciti u smeće? Korisnik Redit-a pisao je o tome šta mu se dogodilo kada je kupio kuću čija je prethodna vlasnica, ćerka pokojnika, ostavila skoro sve svoje stvari novim vlasnicima.

"Rekla je: 'Mladi ste, biće vam lakše da se rešite toga.' Ostavila je bukvalno sve, od papuča do vojnih uniformi", napisao je on u objavi.

Dodao je da samo čišćenje nije bio problem, ali da ga je posle nekoliko sati obuzeo neočekivani osećaj.

"Kada sam sve bacio, okrenuo sam se i shvatio da sam za četiri sata izbrisao 30 godina nečijeg života, njihova dobra i loša sećanja, kao da nikada nisu ni postojala. Sve što su doživeli više ne postoji i zaboravljeno je. Počeo sam da razmišljam o tome koliko truda i žrtve zapravo ulažemo u materijalne stvari kada na kraju svi završimo zaboravljeni, kao milioni ljudi pre nas", napisao je on.

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Stvari za posebne prilike

Nakon njegove objave, javili su se mnogi ljudi sa sličnim iskustvima. Jedan korisnik je opisao kako je, kao najmlađi član porodice, godinama pomagao u čišćenju stvari starijih rođaka nakon njihove smrti.

Setio se skupog posuđa na koje su njegovi rođaci potrošili jednu ili dve plate, ali koje niko nije hteo da vrati čak ni danas besplatno. Isto se dogodilo, kaže, sa nakitom, dragim kamenjem, muzičkim instrumentima, džepnim satovima, figuricama i slikama.

Posebno ga je pogodila činjenica da su mnogi ljudi decenijama čuvale stvari za "posebne prilike" koje nikada nisu došle.

"Zato danas imamo ljude u sedamdesetim i osamdesetim godinama koji i dalje čuvaju peškire donete iz Savezne Republike Nemačke jer su 'previše dobri da bi se koristili'", napisao je on.

Drugi korisnik je podelio sličnu priču, opisujući kako je kristalne vaze, činije i ekspres lonce odneo u podrum jer se "ne bacaju", kao i stare frižidere koji više ne rade kako treba, ali se neko osećao loše zbog zamene.

Zameni ih lepšim

"Imam prijatelja koji je kupio skup sat. Skoro ga nikada ne nosi jer ga drži u sefu. Ako ga i stavi, unapred planira da tog dana ne ide u teretanu ili saunu kako ne bi morao da ga ostavlja u ormariću. Preskupo je. Dakle, zadovoljstvo od toga je nula", zaključio je on.

Jedna korisnica je priznala da i danas u svom stanu ima ormar pun skupih peškira, posteljine, čaša i posuđa koje je njena baka sakupljala godinama.

"Žao nam je što ih koristimo da se ne bi uništili jer je moja baka mnogo plaćala za njih i rekla da su za posebne prilike. Možda bi konačno trebalo da bacim stare, istrošene peškire koje koristimo godinama i da ih zamenim ovim lepšim", napisala je uz smeh, dodajući da joj je teško da se rastane sa stvarima i da veruje da će ih čuvati decenijama koje dolaze.

Jedan korisnik je pisao o tome šta mu se dogodilo kada je čistio kuću njene bake nakon njene smrti.

"Mislim da sam tada više plakao nego kada je umrla. Ormari su bili puni potpuno novih, nikada ranije neraspakovanih stvari. Pitao sam se zašto ih nikada nije koristila i da li je moguće da nije uživala u onome što je celog života štedela", napisao je on.

„Nikad ne znaš kada će ti zatrebati"

"Moj deda je bio malo dete tokom Drugog svetskog rata i do danas ima jaku anksioznost da 'nikad ne znaš šta će ti zatrebati', pa sve čuva. Problem je što sada ima toliko stvari da više ni ne zna šta poseduje, pa često kupuje nove, dok ono što već ima stoji kod kuće i nikada se ne koristi. Ali to mu daje osećaj sigurnosti, pa ga pustimo. Šta ćete da radite...", navodi se u objavi.

Prenatrpano

"Bio sam u stanu prijateljice moje žene, koja je prava gomilačica. Pao sam u depresiju kada sam video njenu decu i uslove u kojima žive. Jedva možete da hodate po hodnicima zbog gomila stvari. Sve sobe su bile pretrpane. Bio sam srećan kada sam napustio taj stan. Čak i danas razmišljam o tome kako je sve to trebalo baciti i da deca dobiju normalan životni prostor", piše u jedan korisnik grupe.

Kako navodi, kupili su i kuću od čoveka koji ju je nasledio.

"On je samo odneo deo stvari. Kada smo počeli da čistimo, pronašli smo gomilu zanimljivih predmeta. Njegov otac je bio neobičan čovek, sakupljao je značke, alate, recepte, planove… Morali smo mnogo toga da bacimo i bilo mi je žao. Pronašli smo i zlatni sat i nešto nakita koji smo prodali. Čuvali smo enciklopedije, neke korisne alate i pozlaćenu nalivpero jer se takve stvari danas više ne mogu naći. Najviše mi je bilo žao što je čovek ceo život gradio tu kuću, a na kraju je prodata za bagač da bi njegov sin mogao da kupi auto i ostatak potroši za dve godine", dodao je on.

U jednoj objavi navodi se da su baka i deka živeli u Slavoniji, da je baka radila u Švajcarskoj i slala novac kući, a deda sagradio ogromnu kuću sa pet soba jer su verovali da će njihova deca tamo nastaviti da žive, piše Dnevno.hr

"Moja ćerka je otišla u Nemačku sa 18 godina, sin u Zagreb i niko nije planirao da se vrati. Danas je kuća ogromna, puna stvari i polako se raspada jer nikoga nije briga za nju", navodi se u objavi.

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