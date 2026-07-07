Ovo sušeno voće se stvara dehidracijom grožđa, tako da su prirodni šećeri, vlakna i korisna biljna jedinjenja koncentrisani u manjim količinama. Standardna porcija od 30 grama, prema smernicama NHS-a, računa se kao jedna od preporučenih dnevnih porcija voća i povrća, sadrži oko dva grama vlakana i oko 90 kalorija, ali i približno 18 grama šećera.

Dijetetičarka Nikola Ladlam-Rejn kaže da suvo grožđe može biti praktičan izbor kada se jede u razumnim količinama. Ona je za Dejli mejl rekla:

„Uprkos svojoj maloj veličini, oni pružaju vlakna, kalijum i niz korisnih biljnih jedinjenja, što ih čini lakim načinom za povećanje unosa hranljivih materija.“

Dodala je da iako sadrže prirodne šećere, dolaze i sa vlaknima i mikronutrijentima koji se ne nalaze u slatkišima i drugim zaslađenim grickalicama.

Njihova veza sa zdravljem srca najčešće se objašnjava sadržajem kalijuma, minerala koji pomaže u regulisanju natrijuma i podržava zdrav krvni pritisak. Jedna studija koju je objavio Američki koledž za kardiologiju otkrila je da je konzumiranje suvog grožđa tri puta dnevno povezano sa nižim krvnim pritiskom u poređenju sa drugim grickalicama. Međutim, stručnjaci naglašavaju da suvo grožđe nije terapija za visok krvni pritisak i da ljudi sa ovim problemom treba da slede savete svog lekara.

Takođe mogu igrati ulogu u kontroli apetita, jer imaju nizak do umeren glikemijski indeks, pa ne moraju da izazovu nagli porast šećera u krvi poput rafinisanih slatkih grickalica. Istovremeno, veće količine mogu izazvati nadimanje, gasove i grčeve, posebno kod ljudi sa osetljivim varenjem, piše Klix.

Oprez se preporučuje i osobama koje uzimaju lekove koji povećavaju nivo kalijuma, kao i onima osetljivim na sulfite, koji se ponekad koriste u industrijski sušenim grožđicama.

Stručnjaci savetuju dodavanje grožđica u kašu, jogurt, salate, orašaste plodove ili jela od žitarica, ali kontrolišite porcije. Važno upozorenje važi i za kućne ljubimce: grožđice su veoma toksične za pse i ne treba im ih davati, čak ni u malim količinama.



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