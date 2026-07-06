Umorni ste od mrava koji uništavaju vaš negovani travnjak, dosadnog korova koji raste između ploča ili kolonija lisnih vaši koje napadaju vaše ruže? Rešenje se možda već nalazi u vašoj kuhinji. Prašak za pecivo, jeftin i lako dostupan proizvod, može postati neočekivani saveznik u održavanju bašte bez agresivnih hemikalija.



Pre nego što posegnete za skupim pesticidima, vredi zaviriti u kuhinjski ormar. Prašak za pecivo može pomoći u borbi protiv brojnih baštenskih štetočina, a pritom je bezbedniji za decu, kućne ljubimce i korisne insekte poput pčela.

Razlika između sode bikarbone i praška za pecivo

Iako mnogi ove dve supstance smatraju istim, u bašti one ne deluju jednako.



Soda bikarbona je čisti natrijum-bikarbonat i deluje brzo, ali se lako ispira sa biljaka. Prašak za pecivo je mešavina natrijum-bikarbonata, kiselinskih regulatora i skroba (kukuruznog ili krompirovog).



Skrob ima važnu ulogu, deluje kao prirodni „lepak“ koji pomaže da se rastvor zadrži na listovima biljaka i telima insekata, čime se povećava njegova efikasnost.

Jednostavan domaći sprej od praška za pecivo

Za pripremu prirodnog rastvora potrebno je:



- 1 litar mlake vode



-1 ravna kašičica praška za pecivo



- nekoliko kapi tečnog sapuna ili malo biljnog ulja

Priprema:

U mlaku vodu dodajte prašak za pecivo i dobro promešajte dok se potpuno ne rastvori. Zatim dodajte sapun ili ulje koji pomažu da se rastvor zadrži na biljkama.

Primena:

Sipajte u bocu sa raspršivačem i prskajte rano ujutru ili uveče. Izbegavajte jako sunce, jer može doći do oštećenja listova.

Kako deluje u bašti?

1. Protiv lisnih vaši i grinja

Prašak za pecivo isušuje zaštitni sloj insekata, dok skrob otežava njihovo kretanje i disanje. Redovnom primenom može pomoći i u prevenciji gljivičnih oboljenja poput pepelnice.

2. Protiv mrava

Posipanjem na mravlje staze i u blizini mravinjaka narušava se njihov sistem kretanja i komunikacije. Često se kombinuje sa šećerom u prahu (1:1) kako bi se privukli mravi.

3. Protiv korova u pukotinama

Na vlažan korov u fugama između ploča posipa se suvi prašak za pecivo. Vremenom biljka se suši i odumire, bez oštećenja betona ili kamena.

Za koje biljke je najbolje koristiti prašak za pecivo?

Prašak za pecivo je najefikasniji kod ukrasnih i voćnih biljaka koje su sklone napadu lisnih vaši i gljivičnih oboljenja, posebno:



- ruže



- ribizle i ogrozdi



- jabuke i kruške (mladi izdanci)



- paradajz i paprike (u blagim koncentracijama)



- ukrasno žbunje



- petunija – često napadaju lisne vaši i pepelnica



- geranijum (muškatle) – osetljive na gljivice i insekte



- begonije – posebno u vlažnim uslovima



- kala (zantedeskija) – može imati problema sa štetočinama u saksijama



- fuksije – privlače lisne vaši



- ljubičice (afričke viole) – osetljive na prekomernu vlagu i gljivice



- neven i kadifica – iako su otporniji, ponekad ih napadnu vaši



- lavanda – ređe, ali može pomoći kod gljivičnih problema u vlažnim sezonama



Međutim, treba biti oprezan kod biljaka koje vole kiselo zemljište, jer prašak za pecivo može povećati pH vrednost. Ne preporučuje se česta primena kod:



- borovnica



- hortenzija



- azaleja



- rododendrona



- vresova



Kod ovih biljaka upotreba može narušiti prirodnu kiselost zemljišta i uticati na njihov rast, piše Ona.

Važna pravila upotrebe

Prvo testirajte na jednom listu pre prskanja cele biljke i ne preterujte sa količinom kako ne biste oštetili mlade izdanke. Ne koristite prečesto prašak za pecivo, dovoljno je ponoviti tretman na nekoliko dana ako je potrebno i vodite računa o pH vrednosti zemljišta.



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