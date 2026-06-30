Najveća prednost drvenog uglja leži u njegovoj specifičnoj mikroskopskoj strukturi. Pod uvećanjem, komad uglja izgleda poput sunđera sa milionima sitnih pora koje u zemljištu deluju kao savršeni rezervoari vlage i hranljivih materija.

Tokom sušnih perioda, ugalj postepeno oslobađa vodu koju je prethodno upio, održavajući zemljište vlažnim i smanjujući potrebu za čestim zalivanjem. Istovremeno deluje poput magneta koji sprečava ispiranje minerala, poput kalcijuma, magnezijuma i fosfora, zadržavajući ih u zoni korena biljaka čak i nakon obilnih kiša koje bi inače osiromašile zemljište.

Pored očuvanja vode i hranljivih materija, drveni ugalj stvara odlično stanište za korisne mikroorganizme. Zdrava bašta počinje od živog zemljišta, a milijarde korisnih bakterija i gljiva, poput mikorize, imaju ključnu ulogu u razgradnji organske materije. Pore unutar uglja pružaju im sigurno utočište, štiteći ih od ekstremnih temperatura i prirodnih neprijatelja. Rezultat je biološki aktivno zemljište koje prirodno hrani biljke i smanjuje potrebu za veštačkim đubrivima.

Osim toga, njegova blago alkalna svojstva mogu pomoći u neutralizaciji previše kiselih zemljišta, dok njegova sposobnost vezivanja štetnih materija omogućava zadržavanje teških metala i ostataka hemijskih pesticida, čime se smanjuje njihovo usvajanje od strane biljaka.

Drveni ugalj može biti koristan i pri uzgoju sobnog bilja i cveća u saksijama. Postavljanjem sloja sitnijih komadića uglja na dno saksije može se poboljšati drenaža i smanjiti rizik od truljenja korena, što je jedan od najčešćih uzroka propadanja saksijskih biljaka. Ugalj upija višak vode koja se zadržava na dnu saksije, a istovremeno pomaže u neutralisanju neprijatnih mirisa koji nastaju usled prekomerne vlage, piše Klix.

Pre nego što unesete drveni ugalj u baštu, veoma je važno da ga prethodno aktivirate. Ako se čist, tek kupljen ugalj odmah unese u zemljište, njegove prazne pore prvo će upiti vlagu i hranljive materije iz okoline, što može privremeno usporiti rast biljaka. Da biste to izbegli, usitnjeni ugalj treba pomešati sa zrelim kompostom, stajskim đubrivom ili tečnim organskim đubrivom i ostaviti da odstoji dve do tri nedelje. Kada se njegove pore ispune hranljivim materijama, biće spreman da pruži svoj puni potencijal.



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