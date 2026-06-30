Dvadeset tegli za džem, a rerna već završava posao – sterilizacija tegli nikad nije bila lakša. Dok voda za kafu proključa, vaše tegle su već vrele, suve i spremne za punjenje.



Dok se većina i dalje muči sa ogromnim loncima, vrelom parom i prozorima koji se magle do podneva, iskusne domaćice odavno koriste ovaj stari trik.



Leto je u jeku, kajsije i višnje su na pijacama, a sa njima kreće i dobro poznata agonija: ključala voda, mokre krpe i tegle koje se sudaraju. Tu većina nas izgubi sat vremena ni za šta. Vreme je da to promenite i sačuvate energiju za ono što je važno – uživanje u savršenom džemu koji traje cele godine.

Zašto je lonac zapravo gubljenje vremena

Lonac prima četiri, možda pet tegli odjednom. Za 20 komada to znači četiri runde, svaka po 15 minuta ključanja, plus vađenje vrelih tegli koje vam se tresu u rukama. U malom stanu para se diže do plafona, kondenzacija curi niz pločice, a aspirator jedva da stiže. I posle svega, tegle su mokre iznutra, pa morate da ih sušite krpom koja ostavlja dlačice.

Trik iz bakine sveske

Operite tegle u toploj vodi sa malo deterdženta i isperite ih dobro. Poređajte ih otvorom nagore na rešetku rerne, bez da se dodiruju. Upalite rernu na 120 stepeni i ostavite tegle 15 minuta od trenutka kada rerna dostigne temperaturu. Sterilizacija tegli traje taman dok skuvate kafu i raspremite radnu površinu.



Suština je u tome što suva toplota radi dve stvari odjednom: ubija sve sa zidova tegle i potpuno je suši. Vlaga je glavni neprijatelj džema, jer i jedna kap vode na dnu pokreće buđ posle mesec dana. Iz rerne tegla izlazi suva kao barut.

Kako da ne napukne nijedna tegla?

Vrelu teglu nikada ne punite hladnim sadržajem, niti hladnu vrelim. Razlika u temperaturi puca staklo u sekundi. Zato sipajte vreo džem u vrelu teglu, pravo iz rerne. Koristite suvu kuhinjsku krpu ili rukavicu, jer mokra krpa prenosi toplotu i opeći ćete dlan kroz nju.



Poklopce ne stavljajte u rernu, jer guma na njima ne podnosi 120 stepeni i deformiše se. Njih prokuvajte odvojeno u loncu tri minuta, taman dok se tegle peku. Star, savijen poklopac je razlog zašto vam džem propada, a ne sama tegla.

Koje tegle smeju u rernu, a koje nikako?

Obične staklene tegle za zimnicu, one bez ikakvih metalnih ili plastičnih delova, podnose rernu bez problema. Tegle sa nalepnicama prvo natopite u toploj vodi da papir spadne, jer će se inače zapeći na staklu. Tegle sa napuklinom, makar i tankom kao vlas, bacite odmah. Napukla tegla u rerni pukne tačno kad je izvadite punu džema, piše Superžena.



Najveći problem nije sama sterilizacija tegli, problem je nestrpljenje. Ako preskočite pet minuta sušenja i napunite teglu pre nego što je suva, ceo trud pada u vodu. Sačekajte da rerna odradi svoje do kraja.



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