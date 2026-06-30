Međutim, kada pokušavate uneti sve hranjive sastojke, ne previdite kuvano povrće, ono često ima jednako ili čak i više nutritivne vrednosti od svežih. U slučaju paradajza, zapravo je u kuvanom obliku čak i bolji od sirovog.

Paradajz sadrži antioksidans zvan likopen, koji se bori protiv štetnih slobodnih radikala kako bi spriečio hronične bolesti i pomogao pojedincima da ostanu zdraviji.

Studija objavljena u časopisu Journal of Nutrition and Metabolism sugeriše da likopen može smanjiti rizike povezane s gojaznošću, srčanim bolestima, bolestima jetre, dijabetesom i drugim bolestima.

Postoje čak i neki dokazi da likopen može pomoći u prevenciji određenih vrsta raka.

Iako i kuvani i sirovi paradajz sadrži likopen, telo lakše probavlja kuvani, što dovodi do većih zdravstvenih koristi. To znači da samo kuvanje paradajza pre dodavanja u jelo može vam pomoći da izgledate najbolje, piše Superžena.

Samo imajte na umu da nisu sve vrste paradajza bogate likopenom (to je uobičajeni mit). Da biste iskoristili prednosti antioksidansa, posegnite posebno za crvenim sortama.



Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.



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