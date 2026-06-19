Pored obične vode, postoje i brojni napici koji mogu da osveže organizam i pomognu da se lakše izborite sa visokim temperaturama.

Limunada je klasik koji nikada ne izlazi iz mode

Limunada je jedno od najpopularnijih letnjih pića. Osim što osvežava, pomaže organizmu da nadoknadi izgubljenu tečnost, a dodatak mente ili đumbira može joj dati još prijatniji ukus.

Ledeni čaj među omiljenim napicima leta

Ledeni čaj je odličan izbor za vrele dane jer doprinosi hidrataciji i osvežava organizam. Dostupan je u brojnim ukusima, a posebno su popularne kombinacije sa limunom, mentom, lubenicom i hibiskusom.

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Sezonski voćni sokovi puni vitamina

Domaći sokovi od sezonskog voća, poput narandže, nara ili crnog grožđa, mogu biti odličan način da unesete vitamine i minerale tokom leta. Ipak, preporučuje se umerena konzumacija zbog prirodnih šećera.

Napitak od semena bosiljka

Semenke bosiljka, poznate i kao sabja semenke, često se koriste u osvežavajućim napicima. Dovoljno je da se potope u vodi i ohlade u frižideru, nakon čega se mogu kombinovati sa različitim sokovima.

Sok od papaje

Papaja je bogata vlaknima i enzimima, pa se njen sok često preporučuje tokom toplih dana. Po želji se može zasladiti medom.

Sok od šećerne trske

U mnogim azijskim zemljama sok od šećerne trske važi za jedno od najpopularnijih osvežavajućih pića, a poznat je po tome što brzo vraća energiju organizmu.

Tradicionalni indijski napitak thandai

Thandai se pravi od badema, mleka, semena lubenice, ružinih latica i začina. Upravo zbog svojih osvežavajućih svojstava, često se konzumira tokom najtoplijih letnjih meseci.

Bez obzira na izbor pića, stručnjaci savetuju da se tečnost unosi tokom celog dana i da se ne čeka pojava žeđi, jer je to prvi znak da je organizmu već potrebna dodatna hidratacija.

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