Istakla je da je zaštita kože od UV zračenja veoma važna.



"UV zraci prolaze i kroz oblake i kroz prozorsko staklo i deluju tokom čitave godine na našoj koži. U zavisnosti od doba godine jačinu SPF ćemo prilagoditi vremenskim uslovima", navela je.



Dodala je da je savet dermatologa da se generalno koriste kreme sa SPF 30. Sa nadolazećim lepšim vremenskim prilikama treba da se koristi SPF 50+. Ukazala je šta znače oznake SPF 30 i SPF 50.



"SPF 30 nam pokazuje zaštitu od UVB zraka. UVB zraci su nešto kraći od UVA zraka i oni deluju na površini naše kože, stvarajući opekotinu, ali deluju i na DNK koji se nalazi u našim ćelijama kože i oštećuje ga", rekla je.



Ocenila je da upravo zato SPF 30 predstavlja procenat zaštite od UVB zraka koji je otprilike oko 97 odsto.



"SPF 50 ima zaštitu oko 98 odsto i generalno ta vrednost u procentima nije velika. Međutim, osobe koje imaju svetlu kožu, imaju sklonost ka karcinomima kože svetle puti, deca, osobe sa osetljivom kožom ili nekim dermatološkim problemima, preporuka je da koriste SPF 50 kao intenzivnu zaštitu njihove kože", napomenula je.



Objasnila je da SPF ima određen period delovanja na koži i da je bitno da se nanosi na oko dva sata ukoliko se duži vremenski period provodi napolju. Istakla je da je bitna i količina koja se nanese.



"Za lice i vrat je dovoljna količina kreme okvirno dva prsta da bi preparat delovao na pravi način. Za celo telo količina kreme je oko 30 mililitra kod odrasle osobe", kazala je.



Istakla je da SPF nije 100 odsto zaštita od sunca i da je važno da se koristi i drugi oblici zaštite.



"To su: lagana zaštitna odeća, šeširi, naočari i boravak u hladu", rekla je za Euronews Srbija Milica Stevanović.



Prema njenim rečima, sunce može da izazove velike opekotine na koži. Te opekotine su gradirane, odnosno stadijum opekotina zavisi od promena na koži, da li će biti prisutno samo crvenilo ili će biti prisutni i plikovi.



Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.





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