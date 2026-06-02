Vinka (Catharanthus roseus), poznata i kao madagaskarska ruža, poreklom je sa Madagaskara, ali se danas gaji širom sveta kao ukrasna biljka. Pripada porodici Apocynaceae, u kojoj se nalaze i oleander, plumerija i adenijum.



Najbolje uspeva na sunčanim mestima i u toplim klimatskim uslovima, pri temperaturama između 20 i 30 stepeni. Veoma dobro podnosi sušu zahvaljujući sposobnosti da zadržava vlagu u svojim listovima, pa joj povremeni nedostatak vode ne predstavlja veliki problem.



Njeni cvetovi mogu biti beli, roze, crveni, ljubičasti ili plavi, a postoje i brojne dvobojne sorte. Iako pojedinačni cvet traje svega nekoliko dana, biljka neprestano formira nove pupoljke, pa izgleda kao da neprekidno cveta od proleća do kasne jeseni.



Prilikom sadnje preporučuje se razmak od 20 do 30 centimetara između biljaka kako bi imale dovoljno prostora za razvoj. Najviše joj odgovara propusno zemljište koje ne zadržava višak vode.



Poznata baštovanka Marija Martinović, koju mnogi znaju kao Maricu Vrtlaricu, ističe da je vinka jedna od najzahvalnijih biljaka za uzgoj:



"Vinka je izuzetno otporna biljka koja obilno cveta tokom cele sezone. Voli sunce i dobro podnosi sušne periode, zbog čega je odličan izbor za saksije i viseće žardinjere. Potrebno ju je zalivati umereno, prihranjivati jednom mesečno i redovno uklanjati precvetale cvetove kako bi ostala bujna i zdrava", objašnjava ona, piše Žena.



Zahvaljujući jednostavnom održavanju i raskošnim cvetovima, vinka je jedan od najboljih izbora za sve koji žele lepo uređenu terasu ili baštu bez mnogo uloženog vremena.



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