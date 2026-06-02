Letnje veče ili šetnja napolju, i u roku od nekoliko sati čeka vas poznati scenario, mali ujed insekta koji se pretvara u dosadan svrab.

Iako sve deluje beznačajno, upravo su ubodi insekata ti koji nam često kvare raspoloženje i teraju nas da se neprestano češemo.

Ujedi insekata su gotovo neizbežan deo života. Obično su blagi, ali mogu izazvati svrab, iritaciju, crvenilo, a ponekad i bol. Razlog je jednostavan: kada insekt ujede, on taloži pljuvačku ili druge supstance u koži, što pokreće imuni odgovor tela.

Kao odgovor, telo oslobađa histamin, hemikaliju koja širi krvne sudove i izaziva otok i svrab. Zbog toga čak i mali ugriz može pulsirati i stalno vas terati da ga dodirujete. Dobra vest je da postoji mnogo načina da se stanje ublaži, od lekova koji se mogu kupiti bez recepta do jednostavnih kućnih lekova.

Šta uraditi odmah nakon ujeda?

Jedan od najbržih načina za smanjenje reakcije je tretiranje ujeda medicinskim alkoholom. On pomaže u dezinfekciji kože i pruža osećaj hlađenja koji može privremeno ublažiti svrab i nelagodnost.



Dodatni efekat je rashlađivanje usled isparavanja, koje može privremeno „odvući pažnju“ nervnih receptora od osećaja svraba.

Alternative alkoholu

Ako alkohol nije dostupan, mogu pomoći drugi preparati koji umiruju iritiranu kožu i smanjuju upalu.

Druga opcija je jabukovo sirće. Njegova kiselost i antimikrobna svojstva mogu smanjiti svrab, peckanje i nelagodnost, a deluje i kao blag antiseptik. Može se koristiti razblaženo ili kao obloga.

Glavno pravilo je da se ne češete

Lekari napominju da je najteži, ali i najvažniji korak odupreti se želji da češete mesto ujeda. Kada to radimo, telo oslobađa još više histamina, stvarajući začarani krug: svrab se pojačava, a koža postaje još upaljenija.

U nekim slučajevima, jednostavne mehaničke barijere poput zavoja mogu pomoći da se spreči nesvesno češanje.

Hladnoća je hitna pomoć

Led ili hladan oblog predstavljaju jedan od najjednostavnijih načina za olakšanje. Hlađenje umrtvljuje nervne završetke i privremeno smanjuje svrab i otok. Takođe pomaže u smanjenju potrebe za češanjem, što je posebno važno za brzo zarastanje.



Hidrokortizonske kreme su popularna opcija za smanjenje upale. Ovaj kortikosteroid potiskuje imuni odgovor i smanjuje crvenilo, otok i svrab.



Takođe se koriste kreme koje sadrže mentol, kamfor ili arniku, jer pružaju osećaj hlađenja ili blagog utrnuća. Međutim, neki od ovih proizvoda mogu iritirati kožu, pa je važno pažljivo pročitati uputstvo.

Tablete

Antihistaminici blokiraju dejstvo histamina, supstance odgovorne za svrab i otok. Mogu biti korisni kod izraženijih reakcija na ujede insekata.



Međutim, lekari savetuju oprez jer neki antihistaminici mogu izazvati pospanost ili stupiti u interakciju sa drugim lekovima.



Ponekad se koriste i lekovi protiv bolova poput ibuprofena ili paracetamola, ali oni uglavnom bolje deluju na bol nego na sam svrab.

Kućni lekovi za ublažavanje tegoba

Među prirodnim opcijama, vredi pomenuti aloe veru, koja ima umirujući efekat i pomaže koži da se brže oporavi. Pasta napravljena od sode bikarbone i vode može smanjiti svrab i otok zahvaljujući svojim blagim antiinflamatornim svojstvima.



Druga mogućnost je pasta od ovsenih pahuljica, koja takođe može pomoći u smirivanju iritacije kože.

Kada posetiti lekara?

Većina ujeda prođe sama od sebe, ali ponekad je potrebna medicinska pomoć. Ako svrab postane nepodnošljiv ili se simptomi pogoršavaju, najbolje je obratiti se lekaru.



Ostali znaci upozorenja uključuju pojavu gnoja, iscedka, povišene temperature, jeze ili otečenih limfnih čvorova. To može ukazivati na infekciju koja zahteva lečenje, navodi Glossy.



Ujedi insekata su neprijatni, ali najčešće bezopasni. Ključ je brzo reagovati, smanjiti upalu i sprečiti pogoršanje svraba usled češanja. Iako je gotovo nemoguće potpuno izbeći ujede, njihovim posledicama se u većini slučajeva može uspešno upravljati.



Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.



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