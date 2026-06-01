Dolaskom leta i toplijeg vremena, boravak na otvorenom često je otežan prisustvom komaraca. Njihova aktivnost može da pokvari idilične trenutke u prirodi, zbog čega mnogi ljudi posežu za hemijskim repelentima.

Međutim, interesovanje za bezbednije i ekološki prihvatljivije alternative raste. Priroda nudi efikasne mehanizme zaštite u obliku eteričnih ulja i aromatičnih biljaka, koje se vekovima koriste za odbijanje insekata. Savremena nauka potvrđuje njihovu efikasnost, a uz pravilnu upotrebu postaju vredno sredstvo zaštite od ujeda.

Eterična ulja odbijaju insekte. Eterična ulja deluju tako što svojim intenzivnim mirisom prikrivaju miris ljudskog tela koji privlači komarce ili deluju kao direktni repelenti. Međutim, njihova efikasnost varira. Određena ulja su znatno efikasnija u odbijanju komaraca, piše Marta Stjuart. Najefikasnijim prirodnim repelentom smatra se ulje limunskog eukaliptusa (OLE).

Pročitajte OVDE o biljci koja se smatra jednom od najzdravijih namirnica na svetu jača imunitet i kosti, ima gotovo nula kalorija i na testovima je dobila maksimalne ocene.

Važno je razlikovati čisto esencijalno ulje od proizvoda sa oznakom "Ulje limunskog eukaliptusa" (OLE), koji sadrže prečišćeno i koncentrovano PMD jedinjenje.

OLE je jedan od retkih biljnih repelenata koje Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) preporučuju kao efikasnu alternativu DEET-u, pružajući zaštitu do šest sati. Citronela je verovatno najpoznatiji prirodni repelent, ali mu je mana visoka isparljivost. Zbog brzog isparavanja sa kože, njegova efikasnost slabi, što zahteva često ponovno nanošenje, obično u roku od dva sata, piše Net.hr

Studija sa Državnog univerziteta Novog Meksika identifikovala je druga efikasna jedinjenja. Ulje karanfilića i ulje cimeta pokazali su se izuzetno efikasnim, pružajući zaštitu od komaraca do sat vremena. Međutim, sa njima je potreban poseban oprez jer mogu izazvati iritaciju kože i moraju se znatno razblažiti. Lavanda se ističe kao blaža opcija.

Njen umirujući miris odbija komarce, a takođe pomaže u smirivanju svraba nakon ujeda. Nana ima sličan efekat, jer njen mentol pruža osećaj hlađenja na koži, ali treba izbegavati njegovu upotrebu u blizini lica male dece.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.