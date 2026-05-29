Podjednako dobro prolazi i na porodičnim okupljanjima i u poslastičarnicama, a volimo ga jer se lako priprema, izgleda impresivno, a istovremeno je lagan, kremast i osvežavajući.

Gotovo da se može uporediti sa vašim omiljenim sladoledom. Najveća prednost čizkejka je što se lako kombinuje sa različitim ukusima i sezonskim voćem.

Jagode, maline, borovnice, limun, koje god voće da izaberete, a leti je najčešće sezonsko, daje ovom desertu potpuno novu notu, zbog čega čizkejk nikada ne dosadi. Upravo zato je postao jedan od najpopularnijih deserta na društvenim mrežama i omiljeni izbor za sve prilike.

Kombinacija kremastog fila, bele čokolade i svežih jagoda čini ovaj čizkejk savršenim desertom za toplije dane. Dovoljno je elegantan za proslave, a opet dovoljno jednostavan za pravljenje kod kuće.

Za podlogu: 250 g usitnjenog keksa, 100 g pečenih, mlevenih lešnika, 150 g putera ili margarina i šest kašika mleka.

Za krem: 500 g krem sira, 350 ml slatke pavlake, za šlag 100 g šećera u prahu, 200 g bele čokolade i 300 g jagoda.

Za ganaš: 200 g bele čokolade, 100 ml slatke pavlake i šlag.

Za dekoraciju: sveže jagode.

Priprema: Usitnjen keks i lešnike pomešajte sa otopljenim puterom. Postepeno dodajte mleko, dok ne dobijete smesu koja se lako maže u kalupu. Utisnite podlogu u kalup prečnika 24 cm i ostavite je u frižideru dok pripremate fil.

Otopite belu čokoladu na pari i ostavite da se hladi nekoliko minuta. Umutite krem sir sa šećerom u prahu, zatim dodajte otopljenu čokoladu i kratko promešajte mikserom. Posebno umutite gustu pavlaku, pa je lagano umešajte u krem.

Na kraju dodajte sitno iseckane jagode. Prelijte fil preko podloge i ostavite tortu u frižideru nekoliko sati, najbolje preko noći, da se lepo stegne. Zagrejte slatku pavlaku do ključanja, sklonite sa vatre i dodajte iseckanu belu čokoladu.

Ostavite da odstoji minut, pa mešajte dok ne dobijete glatki ganaš. Prelijte preko ohlađene torte i vratite čizkejk u frižider na oko sat vremena. Ukrasite tortu svežim jagodama neposredno pre serviranja.

Pre sečenja, lagano prođite nožem po ivici kalupa da biste dobili uredne komade. Služiti dobro ohlađeno.

