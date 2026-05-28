Veliki broj budućih penzionera u Srbiji dobija rešenje o privremenoj penziji umesto konačnog rešenja, takozvanu akontaciju, što često izaziva zabunu i strah kod građana oko toga da li je ovaj iznos trajan i da li će morati da vrate novac državi.
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) je detaljno objasnio kako funkcioniše ova procedura i šta korisnici mogu da očekuju.
Zašto se donosi privremeno rešenje?
Privremeno rešenje o iznosu penzije u gotovini izdaje se u situacijama kada građanin ispunjava sve uslove za penzionisanje, ali Fond trenutno nema sve potrebne podatke za precizan obračun konačnog iznosa.
U takvom rešenju jasno se navodi razlog zašto se konačni iznos još uvek ne može utvrditi, dok fond PIO po službenoj dužnosti preuzima zadatak pribavljanja nedostajuće dokumentacije i podataka. Iako je zakonski rok za donošenje odluke do 60 dana (što se poštuje u oko 90 odsto slučajeva), postupak se može produžiti upravo kada nedostaju podaci za određene periode osiguranja.
Kada privremena penzija postaje konačna?
Prema PIO fondu, iznos akontacije penzije automatski postaje konačan ako se nedostajući podaci i činjenice ne utvrde u roku od tri godine od stupanja na snagu privremene odluke.
U tom slučaju, nova odluka se donosi po službenoj dužnosti.
Šta ako vam je isplaćeno više, a šta ako je novca manje?
Jedno od najčešćih pitanja je šta se dešava nakon konačnog obračuna ako se iznosi ne poklapaju:
Ako ste primili manje novca: Ako se naknadno utvrdi da vam je isplaćen manji iznos nego što vam zakonski pripada, PIO fond će vam razliku isplatiti odjednom - jednokratno i u celosti.
Ako ste primili više novca: Ako vam je isplaćeno više nego što vam pripada, moraćete da vratite razliku, a Fond će o tome doneti posebnu odluku.
Korisnik i Fond se sami dogovaraju o načinu povraćaja. Međutim, ukoliko se ne postigne dogovor, Fond ima pravo da vam obustavi isplatu do trećine mesečne penzije dok se ceo dug ne izmiri.
Kako ubrzati postupak?
Da bi se izbeglo čekanje i ubrzao postupak ostvarivanja prava na penziju, PIO fond savetuje građanima da blagovremeno provere podatke o svom radnom stažu i uplaćenim doprinosima. To možete vrlo lako proveriti od kuće - preko veb stranice PIO fonda uz pomoć jedinstvenog PIN koda, piše Blic Biznis.
Ovaj kod se može dobiti besplatno na šalterima svih filijala Fonda (uz ličnu kartu i zahtev) i može se koristiti neograničen broj puta.
