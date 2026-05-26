Treba vam samo nekoliko sastojaka - najukusniji kolač koji ste probali

Autor: Stanko Stamenković
26.05.2026.10:00
Lava kejk (lava kolač) je vrlo jednostavan, ali impresivan kolač koji mogu da naprave i potpuni amateri. Savršen je za sve obožavaoce čokolade, a gotov je u manje od 30 minuta. 

Za ovaj recept potrebno vam je samo nekoliko osnovnih sastojaka, a rezultat je kolač koji izgleda kao da je izašao iz profesionalne kuhinje, piše Superžena. 

Najvažnije je da ga ne prepečete, jer ćete izgubiti taj efekat lave koja izlazi iz vulkana, po čemu je ova poslastica i dobila ime.

Sastojci: 

- 115 g neslanog maslaca

- 170 g čokolade

- 2 jaja

- 2 žumanca 

- 50 g šećera

- kašičica instant kafe

- prstohvat soli

- 2 kašike glatkog brašna

Priprema: 
Zagrejte rernu na 220° C. Usitnite čokoladu i nasecite maslac na pločice te kuvajte na pari dok smesa ne postane glatka. U veću posudu umutite jaja, žumanca, šećer, so i kafu pa dodajte rastopljeni maslac i čokoladu. 

Smesu ravnomerno rasporedite u kalupe tj. keramičku posudu. Pecite 7 minuta ili dok se ivice ne stegnu. Sredina kolača mora ostati nepečena, tj. mora lagano da podrhtava. Nekoliko minuta nakon što ste ga izvadili iz rerne, na vrh posude stavite naopako okrenut tanjir pa tanjir i posudu zajedno okrenite, tako da deo koji je bio na dnu posude sada bude na vrhu. 

Kolač poslužite sa sladoledom od vanile, a po želji ga možete posuti šećerom u prahu i bobičastim voćem. Prijatno!

