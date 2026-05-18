Cluttercore je estetski pravac koji se suprotstavlja minimalizmu i ideji da prostor mora biti ogoljen da bi bio lep – pojavio se kao logičan sledeći pravac nakon što se romantika, takođe, vratila u svet enterijera. Umesto toga, fokus stavlja na bogatstvo detalja – knjige koje se gomilaju na policama, fotografije zalepljene po zidovima, suvenire sa putovanja, stare časopise, sveće, biljke i sitnice koje pričaju priču o osobi koja tu živi. Ključna razlika je u tome što cluttercore nije isto što i nered – iako na prvi pogled može delovati haotično, iza njega se krije promišljena selekcija i emocionalna vrednost svakog predmeta.



Ovaj trend dolazi kao reakcija na dugogodišnju dominaciju minimalizma koji je, iako estetski privlačan, često umeo da deluje hladno i bezlično. U eri kada sve više vremena provodimo kod kuće, javila se potreba za prostorima koji pružaju osećaj sigurnosti, topline i identiteta. Cluttercore upravo to omogućava – da dom izgleda kao produžetak vaše ličnosti, a ne kao katalog.





Zanimljivo je i to što cluttercore ima i psihološku dimenziju. Okruženost predmetima koji imaju lično značenje može doprineti osećaju stabilnosti i nostalgije, posebno u neizvesnim vremenima. Umesto stalnog odricanja i čišćenja, ovaj pristup podstiče da zadržimo ono što nas raduje – čak i ako to znači više stvari nego što smo navikli da vidimo u trendi enterijerima.





Ipak, postoji tanka linija između cluttercore estetike i stvarnog nereda. Da bi prostor i dalje bio funkcionalan i prijatan, važno je pronaći balans. Grupisanje predmeta, igranje sa bojama i teksturama, kao i određena doza organizacije, pomažu da sve izgleda smisleno, a ne pretrpano, piše LZ.



Drugim rečima, cluttercore nije izgovor za haos, već poziv da sa više slobode i ličnog izraza uredimo svoj prostor. Na kraju, možda je najveća vrednost ovog trenda upravo u tome što skida pritisak sa ideje savršeno sređenog doma. Umesto da težimo sterilnoj estetici, cluttercore nas podseća da su najlepši prostori oni koji žive, menjaju se i – što je najvažnije – izgledaju kao mi, savršeno nesavršeni.



