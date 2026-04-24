Ako vas savetuju da uložite stotine evra u prečišćivač vazduha, pre toga ipak razmislite. Biljke koje čiste vazduh u stanu rade isti posao za cenu jedne pice. NASA je to dokazala još pre tri decenije, a rezultati su i dalje aktuelni. Tri biljke se izdvajaju kao apsolutni pobednici u borbi sa formaldehidom, benzenom i ustajalim vazduhom iz vaše dnevne sobe.



Zašto su ove sobne biljke „pobedile“ skupe uređaje



NASA je 1989. godine sprovela čuvenu studiju o kvalitetu vazduha u zatvorenim prostorima svemirskih stanica. Cilj je bio jednostavan: pronaći prirodan način da se neutrališu toksična isparenja iz plastike, lepkova i boja. Rezultat je iznenadio i same naučnike. Obične sobne biljke koje kod nas koštaju između 400 i 1500 dinara pokazale su se kao ozbiljan filter.



Za razliku od prečistača, biljke ne troše struju, ne prave buku i ne zahtevaju zamenu filtera. Dovoljna su tri primerka srednje veličine za stan od oko 60 kvadrata.



Sanseverija: biljka koja „radi noćnu smenu“



Sanseverija, poznatija kao svekrvin jezik, ponaša se drugačije od većine biljaka. Umesto da ujutru oslobađa kiseonik, ona to radi tokom noći. Zbog toga joj je mesto pored kreveta.



Ova biljka koja čisti vazduh podnosi zaborav, nedostatak svetla i retko zalivanje. Ako ste ubili svaki cvet do sada, sa sanseverijom nećete imati problem. Zalivajte je jednom u deset dana i to je sve.



Aloja vera i borba protiv formaldehida u nameštaju



Nov nameštaj od iverice, sveže okrečeni zidovi i tepisi oslobađaju formaldehid mesecima nakon ugradnje. Aloja vera upija upravo to jedinjenje, a usput vam služi i kao kućna apoteka za opekotine. Postavite je na prozor u kuhinji ili u dnevnoj sobi, na mesto gde dobija dosta sunca.



Kada lišće počne da dobija braon mrlje, to je znak da biljka „radi“. Ne bacajte je, samo uklonite oštećene delove.



Koja biljka najbolje čisti vazduh u stanu



Najbolje sobne biljke za prečišćavanje vazduha u stanu su sanseverija, aloja vera i fikus. Sanseverija oslobađa kiseonik noću, aloja apsorbuje formaldehid iz nameštaja i boja, dok fikus vezuje benzen iz duvanskog dima i plastike.



Fikus: tihi borac protiv benzena i duvanskog dima



Ako u stanu neko puši ili imate puno plastičnih predmeta, fikus vam je spas. Njegovo široko lišće hvata čestice benzena i toluena. Fikus Benjamin je najpopularniji izbor jer lepo izgleda i ne pravi probleme.



- Držite ga dalje od promaje



- Zalivajte kada se zemlja osuši na dodir



- Brišite lišće vlažnom krpom jednom mesečno



- Ne pomerajte ga često, ne voli promene



Kako rasporediti biljke koje čiste vazduh u stanu



Greška koju pravi većina ljudi jeste da sve biljke strpa u istu prostoriju. Rasporedite ih pametno. Sanseveriju stavite u spavaću sobu, aloju u kuhinju ili radni prostor, a fikus u dnevnu sobu gde se najviše okupljate.



Ako vas muči prašina i alergije, dodajte još jedan primerak sanseverije u hodnik. Tri do četiri biljke su sasvim dovoljne za prosečan stan, nema potrebe praviti džunglu.



Koliko često zalivati i gde grešimo



Preterano zalivanje ubija više sobnih biljaka nego suša. Svekrvin jezik i aloja žele da se zemlja potpuno osuši između zalivanja. Fikus traži nešto više vlage, ali nikako skroz natopljenu saksiju. Proverite prstom: ako je zemlja suva dva centimetra u dubini, vreme je za vodu.



Koju biljku vi već imate kod kuće, a da niste ni znali koliko vam koristi?



Da li su biljke koje čiste vazduh opasne za kućne ljubimce



Aloja vera i fikus su blago toksični za pse i mačke ako ih žvaću. Sanseverija takođe može biti iritantna za njih, pa ih držite van domašaja ljubimaca.



Koliko biljaka treba za stan od 60 kvadrata



Dovoljno je tri do četiri biljke srednje veličine. Jedna po prostoriji daje najbolji efekat na kvalitet vazduha, piše "Krstarica".



Gde kupiti sanseveriju i aloju po najnižoj ceni



Najpovoljnije su u baštenskim centrima i na pijacama. Cena kreće od oko 400 dinara za mlađe primerke u manjim saksijama.



