U pitanju su heljda, amaranta i kinoa - namirnicame koje se nazivaju pseudožitaricama.



- Pseudožitarice heljda, amarant i kinoa zaista se odlikuju izuzetno dobrim nutritivnim profilom, te bih preporučila njihovu upotrebu - ističe dijetetičar-nutricionista Tanja Olajdžija.



Kinoa i amarant odlična zamena za meso



Kinoa i amarant se posebno ističu aminokiselinskim sadržajem, sadrže gotovo sve esencijalne aminokiseline, zbog čega su odlična alternativa za meso, obajšnjava ona. Heljda može biti posebno korisna kod problema "propusnih creva" i različitih intolerancija koje zahtevaju oporavak creva, kada pšenica može smetati", dodaje sagovornica.



Danas su sve ove namirnice lako dostupne i mogu se nabaviti u svakom bolje opremljenom marketu ili prodavnicama zdrave hrane, a moguće je i kupiti i gotov hleb, testeninu ili kore za pitu od heljde. S druge strane kinoa, koju zovu još i "majkom svih žitarica". najbolje se ponaša u različitim salatama - mogućnosti kombinovanja su brojne, a ova namirnica lepo se slaže sa gotovo svim drugim povrćem, posebno pečurkama, pasuljem, paprikom, čeri paradajzom. Ipak, od nje je moguće napraviti i različite krekere, pite, čorbice.



Redovno konzumiranje kinoe dobro za srce



Stručnjaci ističu i da je redovno konzumiranje kinoe zbog visokog nivoa magnezijuma povezano sa boljim zdravljem srca. Takođe, dobar je izbor za ljude sa dijabetesom tipa 2 i za one koji su u riziku da ga razviju. Kinoa sadrži puno vlakana, proteina, vitamina B i gvožđa. Najbolje što kinoa nudi jeste visok nivo proteina, što je posebno važno za vegane, čija ishrana je neretko siromašna proteinima.



Ne sadrže gluten



Inače, još jedna prednost pseudožitarica jeste što ne sadrže gluten, a to je jedan od razloga zašto su naglo postale popularne u poslednjih nekoliko godina, u svetlu činjenice da sve sve više ljudi okreće bezglutenskoj ishrani.



Olajdžija se osvrnula i na sve širu zastupljenost bulgura i kus-kusa, istakavši da je reč o prerađenom zrnu u različitom stepenu, te da su zato ipak bolji izbor integralne žitarice. Ona savetuje i da u svakodnevnoj ishrani preskočimo upotrebu pahuljica za doručak i okrenemo se upravo ovim zdravijim žitaricama i pseudožitarica.



"Razume se, ne postoji "pobednik" u ovoj grupi namirnica te je najbolji savet kombinacija svih (pseudo)žitarica kako bismo dobili najbolje od svake. Heljda, amarant, kinoa, proso, pirinač, kukuruz, ovas, spelta... sve one mogu biti deo uravnotežene ishrane, pa ih sve možemo pripremati i u slanom i slatkom izdanju. Slatka varijanta ovih žitarica mnogo je hranljivija i zasitnija od klasičnih pahuljica koje danas široko koristimo", zaključuje ova nutricionistkinja.



Jela sa kinoom i amarantom



Salata sa kinoom i pasuljem



Potrebni sastojci:

½ šolje kuvane kinoe





⅔ šolje kuvanog crvenog pasulja (može i iz konzerve)





malo ceđenog limuna





maslinovo ulje, so, biber (po ukusu)





1 paradajz iseckan na kockice





1 šaka bebi spanaća





sitno seckan mladi luk (može i crni)



Priprema:

Povrće i kinou pomešajte u velikoj činiji, potom dodajte začine, ulje i limunov sok i sve dobro promešajte. Prijatno!



Amarant sa povrćem



Potrebni sastojci:

crni i beli luk





puter, maslinovo ulje





vrganj





još pečuraka po izboru





amarant





soja sos





crveno vino

Priprema:



Zagrejte kašiku putera i kašiku maslinovog ulja na umerenoj temperaturi. Zatim dodajte krupno seckani luk i ostavite da se dinsta oko 10 do 15 minuta. Vodite računa o temperaturi.



U posebnoj posudi šolju vrganja prelijte sa dve šolje provrele vode i ostavite da odstoje 10 do 15 minuta. Potom ih procedite, a tečnost nemojte bacati, već ulijte u činiju i sačuvajte je, iseckajte ih i odložite sa strane.



Tečnost u kojoj su bile potopljene pečurke dodajte u šerpu sa lukom, zajedno sa još dve i po šolje hladne vode i dve šolje amaranta.



Poklopite šerpu sve dok ne proključa, a potom kuvajte još 20 do 25 minuta. Zatim umešajte kašičicu soli i sklonite sa ringle, piše Blic žena.



U tiganju istopite kašiku putera i kašiku maslinovog ulja. Propržite sitno seckana tri čena belog luka, ranije iseckane vrganje i još 450 grama pečuraka po vašem izboru. Posolite, dodajte kašiku soja sosa i dinstajte sve od 8 do 10 minuta. Zatim dodajte tri kašike slatkog, crvenog vina i dinstajte još dva minuta.



Sipajte amarant u tanjir, a na vrh pospite smesu od pečuraka.





