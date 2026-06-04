Zato su četiri profesionalna kuvara podelila svoje isprobane trikove kako bi ovo svakodnevno jelo svaki put bilo savršeno.

Savete su otkrili osnivačica "Entirely Emmy" Emi Klinton, autorka kuvara Kolu Henri, kuvarica Tara Tomas i suvlasnica i kuvarica Monday Diner-a Karolina Šif, koje su otkrile šta zaista čini razliku između prosečnog i savršenog jajeta u tiganju.

Vredni saveti Klinton i Šif savetuju da se jaje razbije u malu posudu pre prženja, umesto direktno u tiganj. Na ovaj način je lakše izbeći pucanje žumanca ili dobijanje komadića ljuske. Klinton dodatno naglašava da jaje treba nežno prebaciti u tiganj kako bi žumance ostalo netaknuto. Svi kuvari se slažu da je puter najbolja opcija za prženje jaja.

Preporučuju izdašnu količinu koja treba da se potpuno istopi pre nego što se jaje doda u tiganj, za bogatiji ukus i bolju teksturu.

Kuvari imaju različite pristupe kada je u pitanju temperatura. Klinton zagovara nisku temperaturu i sporije vreme kuvanja kako bi se dobilo blago hrskavo jaje bez gumene teksture.

Henri preferira srednju vatru, dok Šif ide suprotnim putem i preporučuje veoma vruć tiganj, napominjući da se jaje ne sme dodirivati dok belanca ne postanu hrskava po ivicama. Henri savetuje da jaja budu na sobnoj temperaturi pre kuvanja.

"Ako koristite hladno jaje, rizikujete neravnomerno vreme kuvanja između belanaca i žumanaca", ističe ona.

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Nekoliko ključnih tačaka

vi kuvari preporučuju tiganj sa neprijanjajućim dnom. Henri dodaje da se može koristiti i liveno gvožđe, dok tiganji od nerđajućeg čelika zahtevaju više masti kako bi se sprečilo lepljenje jajeta, piše Dnevno.hr

Većina savetuje dodavanje soli i bibera tokom procesa prženja. Kuvar Tomas ponekad dodaje semenke kako bi jajetu dao dodatni ukus i teksturu. Henri i Šif više vole da premažu jaja puterom tokom pečenja kako bi postigli ravnotežu između hrskavih ivica i mekih belanaca. Klinton i Tomas, s druge strane, vole da kuvaju jaja na pari sa poklopcem, ponekad dodajući kašiku vode, što pomaže da se jaje ravnomerno skuva i zadrži sočnost.

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