Povodom pitanja jednog osiguranika iz Niša da li Fond može da mu dostavi podatke o stažu putem mejla, iz PIO fonda objašnjavaju da to nije moguće zbog zaštite ličnih podataka.

"Fond PIO ne dostavlja podatke o osiguranju i stažu svojih osiguranika elektronskim putem. Reč je o ličnim podacima, a u komunikaciji putem elektronske pošte nije moguće izvršiti adekvatnu identifikaciju osiguranika, odnosno pošiljaoca mejla", navode iz Fonda.

Kako do podataka o stažu?

Građani koji žele zvaničan pregled svog staža, zarada i uplaćenih doprinosa mogu da preuzmu overeni listing u najbližoj filijali Fonda PIO. Za izdavanje listinga dovoljno je da na uvid pokažu ličnu kartu, a dokument se dobija odmah.

Podaci dostupni i preko e-Uprave

Fond podseća da građanima na raspolaganju stoje i digitalne usluge dostupne preko sajta PIO fonda i portala e-Uprava.

Mnogi mogu ostati bez devizne penzije - dovoljan je jedan korak, više o tome pročitajte OVDE.

Na internet stranici Fonda dostupni su servisi "e-Kalkulator" i "Moj staž i penzija", za čije korišćenje je potrebno prethodno registrovati se kao eID građanin na portalu e-Uprava.

Putem ovih servisa korisnici mogu da provere:

prijave i odjave sa osiguranja,

- evidentirane zarade,

- uplaćene doprinose,

- ukupan obračunati staž osiguranja,

- datum ostvarivanja prava na penziju,

- okvirnu projekciju buduće penzije.

Osiguranici mogu da izvrše uvid u svoje podatke i preko portala e-Uprava, u delu "Moji podaci", izborom opcije Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, piše Blic Biznis.

Iz PIO fonda poručuju da su digitalni servisi najbrži način za proveru podataka, dok se overeni dokumenti i dalje izdaju isključivo uz ličnu identifikaciju u filijalama Fonda.

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