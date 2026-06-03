Mnogi penzioneri koji žive u Srbiji, a ostvaruju penziju u inostranstvu, razmišljaju o povratku na tržište rada - bilo zbog dodatne zarade ili želje da ostanu aktivni.
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Mnogi mogu ostati bez devizne penzije - dovoljan je jedan korak
Mnogi penzioneri koji žive u Srbiji, a ostvaruju penziju u inostranstvu, razmišljaju o povratku na tržište rada - bilo zbog dodatne zarade ili želje da ostanu aktivni.
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