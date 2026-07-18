Kupio je komad šumovitog zemljišta, sagradio jednostavnu kuću i počeo da stvara baštu gde je mogao da pronađe skoro sve što mu je potrebno. Tamo je proveo 50 godina, proučavajući biljke i tražeći način života koji ne bi zavisio od prekomerne konzumacije.

Njegov projekat je na kraju prerastao u Planinske bašte, botaničku baštu poznatu po velikoj kolekciji lekovitog bilja iz Apalačkih planina i Kine. Holis nije živeo kao pustinjak, potpuno odsečen od ljudi.

Primao je posetioce i studente, držao radionice i prodavao seme, sadnice i biljne lekove. Međutim, živeo je van javne električne mreže i komunalnih usluga, u jednostavnim objektima smeštenim u šumi. Početkom 1970-ih, Holis je kupio približno 3 hektara zemlje u okrugu Jensi. U intervjuu sa putopiscem Piterom Santenelom, rekao je da ga je zemljište koštalo samo 800 dolara.

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Napravio je baštu korisnih biljaka

Područje je tada bilo siromašno i retko naseljeno, a napuštene kuće i jeftino zemljište nisu bili retkost. Situacija se kasnije značajno promenila zbog razvoja obližnjeg Ešvila i rastućeg interesovanja za život u prirodi. Od drveća posečenog tokom uređenja bašte, Holis je sagradio brvnaru.

Ostale zgrade na imanju su takođe bile jednostavne i nisu bile povezane na javnu mrežu. Njegova ideja nije bila da pobedi prirodu, već da joj se prilagodi. Na nekoliko hektara planinske šume, Holis je decenijama gajio jestive, lekovite i druge korisne biljke. Proučavao je koje vrste mogu da uspevaju u toj klimi, razmenjivao seme sa privatnim uzgajivačima i botaničkim baštama i prikupljao znanje iz različitih tradicija.

Posebno se zainteresovao za kineske lekovite biljke.

Prema organizaciji "Planinski vrtovi", uzgajao je stotine biljnih vrsta i pravio brojne tinkture i druge preparate. Njegov cilj nije bio samo da stvori ukrasnu baštu. Želeo je mesto gde bi hrana, lekovi, građevinski materijal i druge korisne biljke bili dostupni u neposrednom okruženju. Ovaj pristup je nazvao "rajskim baštovanom". Shvatio je da čoveku ne treba mnogo

Nakon pola veka provedenog u planinama, Holis je rekao da mu jednostavan život omogućava da posveti vreme onome što je smatrao važnim. Umesto da stalno zarađuje novac za kupovinu novih stvari, fokusirao se na brigu o zemlji, proučavanje biljaka i prenošenje znanja.

Međutim, njegov život nije bio potpuno lišen novca ili kontakta sa savremenim društvom. Prodavao je seme, biljke i preparate, sarađivao sa restoranima i obrazovnim institucijama i okupljao zajednicu studenata i volontera oko sebe. Upravo je zajednica bila važan deo njegovog projekta.

Svake godine na imanje su dolazili polaznici, koji su u zamenu za smeštaj i hranu učili o uzgoju lekovitih biljaka, šumskom baštovanstvu i jednostavnijem životu. Takođe su se održavale radionice, obilasci bašta i predavanja.

Prema veb stranici Škole biljne medicine "Čestnat", Holis je želeo da pokaže koliko se izobilja može stvoriti na relativno malom prostoru uz znanje, strpljenje i pomoć drugih ljudi.

Nije se zalagao za bekstvo od svih ljudi

Njegova priča se često predstavlja kao potpuno bekstvo od civilizacije, ali Holis zapravo nije živeo u izolaciji. Njegovo imanje je bilo obrazovni centar i mesto susreta mnogih ljudi zainteresovanih za biljke i održivi život. Najvažnija lekcija koju je preneo nije bila da svi treba da napuste gradove.

Verovao je da ljudi treba da poznaju prostor u kome žive, da uzgajaju bar deo onoga što koriste i da manje zavise od nepotrebne potrošnje. U opširnom intervjuu objavljenom na kanalu Pitera Santenela, pokazao je kako izgleda njegov svakodnevni život nakon pet decenija života van komunalne mreže, piše Dnevno.hr

Video je privukao milione gledalaca i pokrenuo debatu o tome koliko je savremenom čoveku zaista potrebno za ispunjen život. Džo Holis je preminuo 9. novembra 2023. godine u 81. godini. Mauntin Gardens je nastavio da posluje kao neprofitna obrazovna organizacija koja čuva njegovu kolekciju biljaka i znanje koje je stvarao tokom pola veka.

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