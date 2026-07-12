Evo kada i kako im obezbediti dovoljno vlage i izbeći najčešće greške tokom leta. Ruže su među najpopularnijim letnjim biljkama, ali njihova lepota zahteva i pravilnu negu, posebno kada je u pitanju zalivanje.

Tokom toplih meseci, biljka brzo gubi vlagu, što može dovesti do uvenuća, lošeg rasta i gubitka sjaja lišća. Ruže u saksijama su posebno osetljive, zahtevajući još češće i pažljivije zalivanje.

Najbolje vreme za zalivanje. Stručnjaci Kraljevskog hortikulturnog društva (RHS) ističu da je jutro idealno vreme za zalivanje ruža. Tada biljka ima dovoljno vremena da upije vlagu, a listovi se tokom dana suše, što smanjuje rizik od bolesti poput pepelnice i crne pegavosti.

Kako je izvestio British Express, zalivanje tokom najtoplijeg dela dana se ne preporučuje jer voda brzo isparava, a kapljice na listovima mogu delovati kao sočiva i izazvati štetu.

Ako jutarnje zalivanje nije moguće, veče je alternativa, ali budite oprezni. Vlažni uslovi tokom noći mogu pogodovati razvoju štetočina poput puževa.

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Kako pravilno zalivati ruže?

Tehnika je takođe važna.

"Prilikom zalivanja, usmerite vodu ka zemljištu oko osnove biljke, izbegavajući lišće i cvetove", savetuje RHS.

Ovo smanjuje rizik od bolesti i nepotrebnog gubitka vode.

Za razvijene biljke preporučuje se ređe, ali obilno zalivanje, otprilike jednom nedeljno tokom sušnih perioda. Takav pristup podstiče dublji razvoj korena i otpornost biljke.

Uz pravilno zalivanje, redovno hranjenje tokom cele sezone pomoći će ružama da duže i obilnije cvetaju, održavajući zdrav i jak izgled tokom celog leta.

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