Hladna i sočna dinja je za mnoge nezaobilazan izbor tokom toplih dana, bilo kao samostalna hrana, deo voćnih salata ili u kombinaciji sa slanim dodacima.



Međutim, postoji jedan korak koji mnogi preskaču pre sečenja dinje, a to je pranje. Iako se kora dinje ne jede, stručnjaci upozoravaju da je važno dobro je oprati pre nego što se nožem preseče voće.



Bil Marler, stručnjak za bezbednost hrane, godinama se bavi slučajevima povezanima sa bolestima izazvanim dinjama. Jedna od najvećih nedavnih epidemija dogodila se 2023. godine, kada se skoro 600 ljudi razbolelo u SAD i Kanadi, a osam je preminulo.



Kora dinje može biti problem. Mrežasta kora predstavlja pogodnu površinu za razvoj bakterija.



„Za razliku od većine proizvoda, bakterije ne ostaju samo na površini dinje nakon berbe, već tamo mogu da se razmnožavaju. To se može dogoditi u bilo kom trenutku između berbe i kupovine na pijaci“, kaže on.



Ako se dinja ne opere pre sečenja, nož može preneti bakterije sa kore u unutrašnjost ploda. Pošto se dinja uglavnom jede sirova, ne postoji proces kuvanja kojim bi se bakterije uklonile.

Kako pravilno oprati dinju

Kalifornijski savetodavni odbor za dinje (CCAB) i Ministarstvo poljoprivrede SAD imaju preporuke za čišćenje dinja i drugog voća sa mrežastom, grubom korom. Za razliku od većine voća i povrća, samo kratko ispiranje vodom nije dovoljno za dinje.



„Da biste smanjili rizik od unakrsne kontaminacije, koristite četku za povrće i temeljno operite dinje pod mlazom vode pre sečenja“, preporučuje Ministarstvo poljoprivrede SAD.



CCAB navodi da se može koristiti ista vrsta četke koja se obično koristi za čišćenje krompira pre kuvanja.



Pored same dinje, važno je očistiti nož i dasku za sečenje kako bi se smanjila mogućnost unakrsne kontaminacije.

Šta je sa isečenom dinjom?

Nije potrebno prati svaku krišku ili kockicu dinje pojedinačno, ali treba imati na umu da kod već isečenog voća nije uvek moguće znati da li je dinja pravilno oprana pre pakovanja, pi[e Klix.



Ipak, statistički je malo verovatno da će doći do infekcije salmonelom od dinje. Uz pravilno pranje celog voća pre sečenja, ljubitelji ovog letnjeg voća mogu nastaviti da uživaju u njenom ukusu.



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