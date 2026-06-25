Dva prsta na kori, i navodno znate da li je pred vama slatka i zrela lubenica. Trik je za nekoliko nedelja preplavio TikTok i Instagram i postao novi hit među kupcima.



Zvuči previše lako da bi bilo tačno, i delom jeste tako.

Šta tačno kaže pravilo dva prsta?

Pogledajte koru izbliza. Između svetlijih zelenih pruga prolazi jedna tamnija, gotovo crna linija. Prislonite spojene kažiprst i srednji prst tačno na nju.



Ako je ta tamna pruga široka otprilike kao vaša dva prsta, ljudi tvrde da držite zreo plod. Ceo test traje kraće od pola minuta, pa otud i popularnost na mrežama, piše Superžena.

Zašto bi širina pruge uopšte nešto značila?

Logika iza trika nije izmišljena iz vazduha. Šire tamne pruge znače da je lubenica duže visila na suncu i ravnomernije sazrevala.



Više dana na toploti znači više vremena da se razviju prirodni šećeri, a upravo oni daju sočnost i onaj prepoznatljiv sladak ukus.



Tanke, blede pruge često prate plod koji je obran prerano.

Da li je pravilo dva prsta pouzdano?

Nije, bar ne samo za sebe. Agronomi upozoravaju da širina pruge zavisi i od sorte, pa neke lubenice prirodno imaju uži ili širi šablon bez veze sa zrelošću.



Najbolje radi kad ga spojite sa starim, proverenim znacima.

Stari trikovi koje vredi isprobati

Biranje lubenice više nije lutrija. Primenite ove proverene metode naših baka i svaki put ćete kući odneti najslađi plod:

Tražite "zlatnu mrlju"

Okrenite lubenicu i potražite mesto na kojem je ležala na zemlji. Ako je mrlja kremasto žuta ili narandžasta – zrela je. Bela mrlja znači da je obrana prerano.

Test "bubnja"

Kucnite dlanom po sredini. Zreo plod odzvanja duboko i šuplje. Tup ili visok ton znak su nezrele ili prezrele, kašaste lubenice.

Težina je bitna

Podignite je. Ako je teža nego što izgleda, puna je soka. Između dve iste veličine, uvek birajte onu težu.

Gledajte repić

Suv i smeđi repić potvrđuje da je plod spreman za jelo. Zelen i svež repić znači da lubenica još nije dovoljno zasladila.



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