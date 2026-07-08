Ako unutrašnjost rerne napunite plehovima i posudama za pečenje, rizikujete njihovo oštećenje. Plehovi i posude za pečenje obično su obloženi materijalima koji osiguravaju ravnomernu raspodelu toplote. Međutim, ako se plehovi i posude skladište zajedno, površina tih predmeta se može brzo oštetiti.

Većina posuda za pečenje obložena je materijalom koji ugrožava sigurnost hrane koja dolazi u kontakt s njima ako se ošteti.

Oštećenje predstavlja rizik za kvalitet hrane koju pečete na oštećenom plehu. Sitne čestice otrovnih materija mogu da završe u hrani tokom pečenja i kontaminiraju je, čineći jelo nejestivim.

Rizik je još veći ako u njih stavljate oštre predmete, poput noževa.

Ako nemate puno prostora u maloj kuhinji, plehove za pečenje možete skladištiti na više načina - primera radi, stavite ih na kolica koja možete po potrebi premeštati po prostoriji. Ili ih možete staviti u plitku ladicu u kuhinji, negde gde neće biti na putu i gde neće skupljati prašinu.

Trik koji vam u tome pomaže je da ih postavite uspravno. To ne samo da sprečava nakupljanje prašine, već i štedi mnogo prostora, piše Superžena.

Vertikalno skladištenje takođe smanjuje rizik od zaglavljivanja predmeta, što se često događa kada su složeni horizontalno.



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