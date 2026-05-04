Jedan starinski postupak pri pripremi smese za palačinke posebno se izdvaja jer utiče na strukturu testa i njegovu dugotrajnu svežinu.



Vrelo mleko za mekoću



Jedan od najefikasnijih načina da palačinke ostanu mekane jeste upotreba vrućeg mleka koje se dodaje na kraju mešanja. Kada mleko visoke temperature uđe u smesu, ono delimično "obrađuje" brašno.



Ovaj proces utiče na skrob u brašnu koji menja strukturu i bolje zadržava vlagu u testu. Tako se dobija smesa koja je tanka i nežna, ali dovoljno čvrsta da se ne raspada tokom pečenja ili filovanja.



Za optimalan rezultat, na oko pola litra ukupne tečnosti dodaje se približno 100 mililitara vrelog mleka neposredno pre pečenja.



Tradicionalni trik



Pored temperature tečnosti, važnu ulogu ima i izbor masnoće koja se dodaje u smesu. Umesto klasičnog ulja, bolje je koristiti otopljeni puter ili mast.



Ove masnoće pomažu da palačinke zadrže mekoću i spreče da ivice postanu suve i tvrde. Upravo zato se ovaj način pripreme često vezuje za staru, proverenu kuhinju.



Nakon pečenja, preporučuje se slaganje palačinki i držanje u poklopljenoj posudi, kako bi para doprinela dodatnoj sočnosti i očuvala njihovu mekoću.



Količina šećera



Jedna od najčešćih grešaka jeste preterivanje sa šećerom u testu. Iako deluje logično da će palačinke biti ukusnije, veća količina šećera zapravo može pokvariti njihovu teksturu.



U takvim slučajevima palačinke se lakše lepe i brže postaju tvrđe nakon hlađenja. Zato je dovoljno dodati samo malu količinu šećera i prstohvat soli, piše 24 sedam.



Za dodatnu aromu može se ubaciti nekoliko kapi ruma, koji ublažava miris jaja i daje blagu, prijatnu notu, dok se slatkoća prepušta filu poput džema ili krema.



