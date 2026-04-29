Roštilj je kod nas mnogo više od hrane – to je druženje, ritual i prilika da se okupe prijatelji i porodica.



Kada se sprema za deset ljudi, izazov je da se obezbedi dovoljno raznovrsnog mesa, da svi probaju od svega, a da opet ne ostane previše viška. Zato je važno unapred osmisliti količine i redosled pečenja.



Krmenadle – temelj roštilja



Krmenadle su klasika. Za deset ljudi dovoljno je oko 1 kg, što znači da će biti dovoljno da svako proba, a da ne zauzmu previše prostora na roštilju. Pekle bi se prve, jer traže malo više vremena i toplote, a dok se krčkaju, gosti već mogu da grickaju nešto drugo.



Vešalice – brza poslastica



Vešalice su tanke i brzo se peku. Oko 1 kg je sasvim dovoljno da se posluže kao dodatak uz krmenadle. Njih je najbolje staviti odmah posle krmenadli, jer se brzo okreću i daju miris koji otvara apetit.



Ćevapi – kraljevi stola



Bez ćevapa nema pravog roštilja. Za deset ljudi računajte oko 2 kg, što je oko 50 komada. Oni se peku u serijama, jer nestaju čim se stave na sto. Najlepše je kada se posluže uz luk i somun, pa neka budu spremni u sredini pečenja, kada su svi već gladni.



Pljeskavice – srce roštilja



Pljeskavice su obavezne. Oko 1,5 kg mesa daje deset velikih pljeskavica – taman po jedna za svakog gosta. Njih je najbolje peći posle ćevapa, jer traže malo više pažnje da se ne raspadnu, a gosti već imaju strpljenja da sačekaju.



Pileća krilca – za grickanje uz piće



Krilca su idealna za one koji vole da jedu prstima. Oko 1,5 kg daje dovoljno da svako pojede po 3–4 komada. Njih je najbolje staviti na roštilj u trenutku kada atmosfera postane opuštena, jer se jedu polako i uz razgovor.



Pileća prsa – laganija opcija



Za one koji vole nešto laganije, pileća prsa su odličan izbor. Oko 1 kg isečenih na tanke šnicle ili ražnjiće biće dovoljno. Njih je najbolje peći na kraju, jer se brzo spremaju i lepo zaokružuju obrok.



Kobasice – dodatak za gurmane



Kobasice su uvek dobrodošle. Oko 1 kg je dovoljno da svako dobije po jednu, a oni koji vole više mogu da uzmu i dodatni komad. Najbolje ih je peći u sredini, jer brzo budu gotove i savršeno idu uz pivo.



Ražnjići – šareni završetak



Ražnjići su atraktivni i šareni, odlični za kraj. Oko 1 kg mesa na ražnjićima daje 8–10 komada, taman da se posluže kao lagani završetak roštilja.



Ovako raspoređeno, ukupno će biti oko 8 kg mesa, što znači oko 800 g po osobi. Realno će se pojesti 5–6 kg, a ostatak od 2–3 kg je dozvoljen višak – taman da se ponese kući ili pojede sutradan.



Redosled pečenja roštilja



Krmenadle – da se polako peku i daju miris.



Vešalice – brze i tanke, dok krmenadle još stoje.



Ćevapi – u serijama, jer nestaju odmah.



Pljeskavice – srce roštilja, kada su svi već gladni.



Krilca – za opušteno grickanje uz piće.



Pileća prsa – lagan završetak, za one koji žele nešto mekše.



