Mnogi u tome vide priliku da ranije završe radni vek, međutim odlazak u penziju pre pune starosne granice i dalje nosi ozbiljnu finansijsku posledicu - trajno umanjenje mesečnih primanja.

Iako sindikati već godinama traže ukidanje takozvanih kaznenih penala, oni su i dalje na snazi za sve građane koji ostvaruju pravo na prevremenu starosnu penziju.

Ko može u prevremenu penziju 2026. godine?

Prema važećim propisima, pravo na prevremenu starosnu penziju naredne godine mogu da ostvare građani koji ispune oba uslova - godine života i godine staža, piše Blic.

Muškarci moraju da imaju najmanje 60 godina života i 40 godina radnog staža, dok žene moraju da imaju najmanje 59 godina i šest meseci života, uz najmanje 39 godina i šest meseci staža osiguranja.

Međutim, ono što mnogi saznaju tek kada predaju zahtev jeste da raniji odlazak sa tržišta rada automatski znači i manju penziju.

Najveća zabluda među budućim penzionerima

Jedno od najčešćih pitanja koje građani postavljaju jeste da li se umanjenje ukida kada napune 65 godina života.

Odgovor je ne.

Penali za prevremenu penziju ostaju trajno i ne prestaju ni kada korisnik kasnije ispuni uslove za redovnu starosnu penziju.

Za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju primanja se umanjuju za 0,34 odsto.

To praktično znači:

godinu dana raniji odlazak donosi oko 4,08 odsto manju penziju,

dve godine ranije znače oko 8,16 odsto manje,

pet godina ranije može da donese umanjenje od čak 20,4 odsto.

Za penzionera koji prima penziju narednih deset ili dvadeset godina, razlika može da se meri hiljadama evra.

Stižu promene koje čekaju hiljade građana

Ipak, za buduće penzionere pojavile su se i ohrabrujuće informacije.

Predstavnici sindikata već dugo insistiraju da se kazneni penali ukinu za građane koji su ispunili uslov staža, ali nisu dostigli propisanu starosnu granicu.

Prema ranijim najavama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u pripremi su izmene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje bi mogle da donesu upravo takvo rešenje.

Ukoliko izmene budu usvojene, veliki broj budućih penzionera mogao bi da dobije veća i pravednija primanja.

Stručnjaci imaju važan savet

Dok se novi propisi ne usvoje, stručnjaci savetuju građanima da dobro izračunaju sve posledice pre nego što podnesu zahtev za prevremenu penziju.

Jedna odluka doneta danas može da utiče na visinu mesečnih primanja tokom celog života.

Zbog toga se preporučuje da svi budući penzioneri pre podnošenja zahteva zatraže informativni obračun u PIO fondu i precizno provere koliko bi im penzija bila umanjena.

Jer ono što danas deluje kao brzo rešenje, sutra može da znači znatno manji kućni budžet svakog meseca.

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