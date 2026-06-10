Ovaj neobični spoj pice i sendviča nastao je u Rimu 2008. godine i vrlo brzo postao jedan od najprepoznatljivijih simbola moderne rimske ulične hrane.



Osmislio ga je italijanski majstor pice Stefano Callegari, sa željom da tradicionalna jela rimske kuhinje učini dostupnim za konzumaciju „u hodu“



Trapicino (trapizzino) je trouglasti džep napravljen od testa za belu picu, hrskav spolja, a mekan iznutra. Njegov naziv nastao je spajanjem reči „pizza“ i „tramezzino“, što je italijanski naziv za trouglasti sendvič. Umesto klasičnih dodataka za picu, puni se bogatim nadevima inspirisanim tradicionalnom rimskom i italijanskom kuhinjom.



Među najpoznatijim punjenjima nalaze se pile na lovački način (pollo alla cacciatora), juneće ili svinjske ćufte u paradajz sosu, dinstani volovski rep (coda alla vaccinara), patlidžan parmigiana i brojni drugi specijaliteti koji se inače služe kao glavno jelo. Upravo kombinacija domaće kuhinje i praktičnog formata učinila je trapicino izuzetno popularnim među lokalnim stanovništvom i turistima.



Posebnost trapicina krije se i u pripremi testa. Koristi se prirodni kvasac i dug proces fermentacije, što doprinosi njegovoj lakoj svarljivosti i prepoznatljivoj teksturi. Filozofija ovog proizvoda zasniva se na kvalitetnim sastojcima, tradicionalnim receptima i sporoj pripremi, karakterističnoj za italijansku gastronomiju.



Danas se trapicino može pronaći ne samo u Rimu, već i u drugim italijanskim gradovima poput Milana, Torina i Firence, kao i u Njujorku. Njegova popularnost pokazuje kako tradicionalna kuhinja može uspešno da se prilagodi savremenim navikama putnika i ljubitelja ulične hrane, a da pritom sačuva autentične ukuse Italije.



Za mnoge posetioce Rima, trapicino danas predstavlja nezaobilazno gastronomsko iskustvo i jedan od najzanimljivijih primera kako se tradicionalni recepti mogu pretvoriti u moderan turistički i kulinarski fenomen.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.