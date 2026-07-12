Prema njegovim rečima, boja ljuske jajeta nema veze sa njegovom nutritivnom vrednošću. Razlika između belih i smeđih jaja nastaje prvenstveno zbog rase kokoške koja ih nosi, a ne zbog kvaliteta samog jajeta.

Zašto su smeđa jaja skuplja?

Dr Pal objašnjava da smeđa jaja često imaju višu cenu jer kokoške koje ih nose obično proizvode manje jaja u odnosu na rase koje nose bela jaja. Veći troškovi proizvodnje utiču na cenu, ali to ne znači da su ona automatski zdravija ili bogatija hranljivim materijama, piše The Economic times

Prava razlika u kvalitetu, kako navodi stručnjak, dolazi od načina uzgoja kokoške i njene ishrane.

Ishrana kokoške važnija od boje ljuske

Kada kupuju jaja, potrošači bi više pažnje trebalo da obrate na uslove u kojima su kokoške uzgajane, kao i na njihovu ishranu.

Na sastav jajeta mogu da utiču:

- kvalitet hrane koju kokoška jede,

- način uzgoja,

- svežina jajeta,

- pravilno skladištenje.

Na primer, jaja kokošaka koje imaju pristup otvorenom prostoru ili su hranjene posebnom ishranom mogu imati drugačiji nutritivni sastav, poput većeg sadržaja određenih masnih kiselina.

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Ukus ne zavisi od boje jajeta

Gastroenterolog je razbio i još jednu čestu zabludu - da smeđa jaja imaju bolji ukus.

Kako objašnjava, ukus jajeta ne određuje boja ljuske, već njegova svežina i način pripreme. Sveže i pravilno pripremljeno jaje može biti ukusno bez obzira na to da li je ljuska bela ili smeđa.

Jaja imaju brojne zdravstvene koristi

Jaja su namirnica bogata važnim hranljivim materijama. Sadrže proteine visokog kvaliteta, vitamine i minerale, a posebno su bogata holinom – nutrijentom važnim za funkciju mozga i zdravlje ćelija.

Neka istraživanja ukazuju da konzumiranje jednog jajeta dnevno kod određenih ljudi može pozitivno uticati na nivo HDL ("dobrog") holesterola, dok reakcija na holesterol iz hrane može da se razlikuje od osobe do osobe.

Stručnjaci zato savetuju da se pri kupovini jaja ne vodi računa samo o boji ljuske, već pre svega o njihovoj svežini, poreklu i načinu proizvodnje.

Poruka dr Pala je jednostavna: smeđa jaja nisu automatski bolja - kvalitet jajeta nalazi se u onome što je kokoška jela i kako je uzgajana, a ne u boji ljuske.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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