Ipak, stručnjaci već godinama ukazuju na jednu namirnicu koja se tradicionalno koristi kao prirodna podrška varenju. Reč je o suvim šljivama, voću koje je lako dostupno, pristupačno i bogato sastojcima važnim za normalan rad creva.



Suve šljive sadrže prirodne biljne materije, vlakna i sorbitol, jedinjenje koje može pomoći da se u crevima zadrži više vode i olakša prolazak sadržaja kroz digestivni trakt.



Pored toga, bogate su vlaknima koja doprinose pravilnom radu creva i dužem osećaju sitosti.

Suve šljive su odlične pred spavanje za rad creva

Za većinu odraslih osoba dovoljne su tri do četiri suve šljive dnevno. Najčešće se preporučuje da se pojedu u večernjim satima uz čašu vode.



Osobama koje imaju dugotrajnije probleme sa zatvorom ponekad može odgovarati nešto veća količina, ali se savetuje postepeno povećavanje unosa kako bi se organizam privikao na dodatna vlakna.



Jedna od najčešćih grešaka jeste konzumiranje suvih šljiva bez dovoljno tečnosti.



Vlakna najbolje deluju kada imaju dovoljno vode, pa stručnjaci preporučuju da uz njih popijete čašu vode ili drugog napitka bez dodatog šećera.



Naučne studije koje su se bavile problemom hroničnog zatvora pokazale su da suve šljive mogu imati pozitivan efekat na učestalost pražnjenja creva i konzistenciju stolice kod određenog broja ljudi. Upravo zbog toga se često navode kao jedna od najpoznatijih prirodnih namirnica za podršku varenju, piše Žena.

Jednostavan trik za večernju rutinu

Mnogi praktikuju da nekoliko suvih šljiva potope u vodu sat vremena pre konzumacije. Tako postaju mekše i lakše za varenje.



Mogu se kombinovati i sa jogurtom ili kefirom, što je popularan izbor među osobama koje žele da dodatno obogate ishranu probiotskim kulturama.



Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.





BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.