Kada je sa 19 godina rekla "da" svojoj prvoj ljubavi, Radmila je verovala da će zajedno ostariti okruženi decom, unucima i porodičnim ručkovima. Danas, sa 74 godine, sedi sama na terasi svoje kuće u Beogradu i kaže da je od svih snova ostao samo jedan - da neko pokuca na vrata, a da nije poštar.

Sa suprugom je provela skoro ceo život. Rodili su četvoro dece, školovali ih, pomagali im da stanu na svoje noge i odricali se svega kako njima ništa ne bi nedostajalo.

"Kada su bili mali, nisam spavala noćima. Kada su odrasli, mislila sam da će doći vreme da popijemo zajedno kafu, da čujem kako su. Nisam ni slutila da ću dane brojati po tome koliko dugo mi telefon nije zazvonio", priča Radmila.

Njen suprug preminuo je pre nekoliko godina. Od tada je, kaže, kuća postala prevelika, a tišina glasnija od svega. Deca dolaze retko. Nekada prođu meseci bez posete.

"Kažu da imaju svoje živote. Razumem, imaju posao, porodice, obaveze. Ali zar je toliko teško odvojiti sat vremena za majku", žali se baka.

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"Govore mi da bi za mene bilo najbolje da odem u dom. Kažu da će tamo neko da me pazi. A, ja se pitam - zar sam ih zato podizala da me jednog dana prepuste nepoznatim ljudima", pita se Rada.

Dok su se jedni udaljavali, druga osoba je, sasvim tiho, postala deo njenog života. Komšinica Milena gotovo svakog dana pokuca na vrata. Nekad donese supu, nekad skuva ručak, ode po lekove ili samo sedne da popiju kafu.

"Ne pita da li imam novca. Ne pita šta će dobiti. Samo kaže: 'Komšinice, kako ste danas?' To pitanje nekad vredi više od svega", rekla je penzionerka.

Radmila priznaje da je dugo razmišljala o testamentu. Kuću u Beogradu prvobitno je namenila deci, verujući da će jednog dana nastaviti porodičnu priču. Ali poslednjih dana donela je odluku koju mnogi neće razumeti.

"Menjam testament. Kuću neću ostaviti onima koji se sete da postojim samo kada treba nešto da potpišem. Ostavljam je osobi koja mi je pokazala da porodica nije uvek ono što piše u izvodu iz matične knjige rođenih", objasnila je baka.

Kaže da joj nije važna vrednost kuće, već vrednost pažnje.

"Čovek ne ostari kada dobije bore. Ostari kada shvati da ga više niko ne čeka", dodala je ona.

Na kraju razgovora dugo gleda u fotografiju sa venčanja. Na njoj su ona i njen muž, mladi, nasmejani i puni planova.

"Udala sam se za svoju prvu ljubav i nikada se zbog toga nisam pokajala. Samo mi je žao što ljubav koju smo nas dvoje dali deci nije uspela da pronađe put nazad do nas", kazala je Rada.

Možda će njena odluka izazvati osude, možda i porodične svađe. Ali Radmila kaže da je mir pronašla tek kada je shvatila da nasledstvo nije nagrada za srodstvo, već izraz zahvalnosti onome ko je bio uz vas kada je bilo najpotrebnije.

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