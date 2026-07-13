Dolaskom visokih letnjih temperatura, mnogi ugostitelji, trgovci i građani ostavljaju činije sa vodom ispred svojih objekata ili kuća kako bi psi mogli da utole žeđ tokom šetnji.

Iako je to lep i dobronameran gest, veterinarski tehničar upozorava da takve zajedničke činije mogu predstavljati zdravstveni rizik za kućne ljubimce, piše Ekspres.

Izbegavanje činija za vodu Veterinarski tehničar Džejd savetuje vlasnike kućnih ljubimaca u videu objavljenom na TikToku.

"Ne dozvolite svojim psima da piju iz zajedničkih činija za vodu tokom šetnji. To su sve činije koje se nalaze ispred nečije kuće, prodavnice, kafića ili u parku za pse, ili bilo koje činije iz kojih pije više različitih pasa", rekla je ona.

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Ona je istakla da takve činije mogu da sadrže brojne patogene

"Ne možete reći da li je voda sveža ili je dugo stajala, kada je posuda poslednji put oprana ili čime je čišćena. Pored toga, ne znate šta su druge životinje pile iz nje jer i divlje životinje mogu da uđu u ove posude", objašnjava ona.

Bolesti pasa zbog nedostatka higijene

Prema njenim rečima, zajedničke posude mogu biti izvor raznih zaraznih bolesti, uključujući kašalj pasa, leptospirozu i papiloma virus pasa.

Pored virusa i bakterija, ona upozorava i na opasnost od parazita. U takvim posudama mogu se naći pantljičare, crvi, giardija i plućni crvi, koje mogu prenositi i puževi.

"Činije takođe mogu biti leglo bakterija poput salmonele i E. koli, koje mogu izazvati ozbiljne probleme sa varenjem kod pasa. Znam da su ove činije dizajnirane da pomognu psima, ali ipak savetujem vlasnicima da ne dozvoljavaju svojim ljubimcima da piju iz njih. Mnogo je bezbednije nositi prenosivu činiju i flašicu sveže vode i povremeno zaustavljati se tokom šetnji da biste dali svom psu da pije", navela je ona.

Njeno upozorenje izazvalo je mnogo reakcija na društvenim mrežama, a mnogi vlasnici pasa složili su se sa njenim savetom.

"Moj pas nikada ne pije iz ovih činija. Mislim da instinktivno oseća da nešto nije u redu", objavio je jedan korisnik.

Drugi korisnik je istakao svoju zabrinutost.

"Naš veterinar takođe ima činiju u čekaonici. Samo posmatrajte deset minuta da vidite koliko pasa pije iz nje, uključujući i one koji su možda bolesni ili nevakcinisani, da biste shvatili koliko je to rizično", kazao je on.

Zaposlena u prodavnici kućnih ljubimaca objasnila je da je to razlog zašto ne puni činiju unapred.

"U našoj radnji vodu sipamo samo kada vlasnik to zatraži. Zatim prethodno dezinfikujemo posudu i koristimo je samo za jednog psa. Ljudi se često žale da je prazna, pa im moram iznova i iznova objašnjavati zašto je to tako", dodala je ona.

Međutim, bilo je i onih koji su verovali da zajedničke posude ipak imaju svrhu.

"Takve posude mogu biti korisne samo za pse lutalice. Ako živite u području gde ima pasa lutalica, ostavite im vodu na sigurnom mestu, ali je redovno menjajte".

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