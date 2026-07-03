On je putovao u drugi grad zbog posla, a ona je išla kod rodbine. Seli su jedno pored drugog jer nije bilo slobodnih mesta, i u početku su samo ćutali. Kako je put odmicao, počeli su da razgovaraju o sasvim običnim stvarima - odakle su, čime se bave, gde putuju. Taj razgovor je trajao do kraja vožnje, a na stanici su se već pozdravili kao da se poznaju duže vreme.

I dok su tako putovali, ona je sve vreme plela vunene čarape.

"U to vreme, kada od devojke dobijete vunene čarape, koje je ona isplela, to je bio dokaz da joj se dopadate", objasnio je deka, dodajući da ga je ona već tada "kupila".

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Nakon nekoliko dana, Milorad je preko zajedničkog poznanika uspeo da dođe do njenog broja telefona. Pozvao ju je da se vide na kolačima. Slavica je pristala i taj susret je bio početak njihove veze. Viđali su se redovno, šetali, razgovarali i brzo su shvatili da žele da ostanu zajedno.

Venčali su se nakon otprilike godinu dana zabavljanja. Skromno, u krugu porodice i prijatelja. Život im nije bio lak, ali su sve delili. Milorad je radio fizičke poslove, a Slavica je brinula o kući i kasnije, kada su deca porasla, radila povremene poslove kako bi pomogla porodici.

Dobili su troje dece - dve ćerke i sina. Kuća je bila stalno puna obaveza, škole, posla i briga, ali i zajedničkih trenutaka. Milorad i Slavica su uvek vodili računa da porodica ostane na okupu, da se svi okupljaju za stolom i da se problemi rešavaju razgovorom.

Kasnije su dobili i četvoro unučadi, koji su im postali najveća radost. Unuci su često dolazili kod njih, posebno tokom raspusta i praznika. Milorad ih je učio sitnim poslovima oko kuće i dvorišta, a Slavica ih je dočekivala sa hranom koju su svi voleli.

Danas Milorad i Slavica imaju po 86 godina. I dalje žive zajedno u svom domu. Iako su sporiji nego ranije, imaju ustaljenu rutinu - jutarnju kafu, kratku šetnju po dvorištu i večernje gledanje televizije. Ako se neko od njih razboli ili oseća slabije, drugi odmah preuzima brigu bez razmišljanja.

Njihova deca ih redovno posećuju, a kuća im je i dalje puna života kada se svi okupe. Iako su prošli mnogo toga, Milorad i Slavica i dalje važe za primer u porodici - brak koji je trajao više od šest decenija, zasnovan na navici, poverenju i zajedničkom životu bez velikih reči, ali sa stalnim prisustvom jedno drugog.

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