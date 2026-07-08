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Direktor PIO fonda saopštio dobre vesti - novac za penzionere stiže u narednih 30 do 60 dana

U Nišu je održana 40. tribina Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), na kojoj je direktor Fonda Relja Ognjenović najavio da će novi paket ekonomskih mera biti usmeren na poboljšanje životnog standarda penzionera i otkrio kada bi sredstva mogla da budu isplaćena.

Autor:  Nina Stojanović
Blic Biznis08.07.2026.11:48
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Direktor PIO fonda saopštio dobre vesti - novac za penzionere stiže u narednih 30 do 60 dana
Foto: Shutterstock / Radovan Vujovic
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Ognjenović je poručio da je novac za mere već obezbeđen i da sada predstoji sprovođenje zakonskih procedura.

"Ono što je najvažnije jeste da smo novac obezbedili. Sada ćemo u narednih 30 do 60 dana pokušati da ispoštujemo sve zakonske procedure kako bi penzionerima što pre sredstva legla na račune. Važno je da znate da nismo pozajmili nijedan dinar i da se nismo zadužili", naveo je Ognjenović.

Dodao je da su sredstva rezultat rada Vlade Srbije, Ministarstva finansija i domaćinskog poslovanja Fonda PIO.

Tri ključne teme tribine u Nišu

Kako je rekao direktor PIO fonda, tribini je prisustvovalo više od 600 penzionera, a razgovaralo se o tri važne teme.

"Druga mera, koja je jednako važna, a koja će posebno obradovati Nišlije, jeste rekonstrukcija filijale Fonda PIO i Fonda zdravstva. I kao treću temu, juče smo imali sastanak sa ministarkom trgovine Jagodom Lazarević, gde ćemo u narednom periodu poseban osvrt imati na kompanije koje se bave prevarama penzionera. Danas je sa nama pomoćnica ministra Ivana Tomić Ilić i pogledaćemo na sve moguće načine kako možemo da stanemo na put prevarama, ali i da edukujemo naše penzionere kako bi sprečili sve eventualne zloupotrebe", rekao je Ognjenović.

Grad Niš: Informisani penzioneri lakše ostvaruju svoja prava

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović istakao je značaj direktnog razgovora penzionera sa predstavnicima institucija.

"Ovo je veoma značajno jer veliki broj penzionera na jednom mestu ima priliku da postavi pitanja i direktno razgovara sa rukovodstvom Fonda PIO. Pored toga, organizujemo i druženje, jer je važno da ljudi imaju priliku da se okupe, razgovaraju i ostvare neposredan kontakt sa institucijama", rekao je gradonačelnik Niša.

Najava iz PIO fonda - stižu velika povećanja penzija, više o tome pročitajte OVDE

Dodao je da Grad Niš radi na unapređenju uslova života najstarijih sugrađana i podsetio da je grad omogućio određene nadoknade penzionerima koji su pre dve decenije ostali bez posla.

Predlozi penzionera ušli u novi paket mera

Predsednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić rekao je da su sugestije sa prethodnih tribina bile značajne prilikom pripreme novog paketa ekonomskih mera.

"Današnjom tribinom mi želimo da, u kontekstu aktuelnih događanja vezano za donošenje ekonomskog paketa socijalnih mera, čujemo reagovanja naših najstarijih sugrađana, a svakako da i rezultati dosadašnjih tribina su, u određenoj meri, uključeni u formulisanje paketa tih ekonomskih mera. Mnogo toga što smo mi čuli na prethodnim tribinama, što se tiče i povećanja penzija, vaučera, mera u zdravstvenoj politici prema najstarijim sugrađanima", naveo je Savić.

On je podsetio da Niš ima oko 60.000 korisnika penzija i da je po tom broju treći grad u Srbiji, iza Beograda i Novog Sada.

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PIO fond relja ognjenovć paket mera

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