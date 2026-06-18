On je na tribini za penzionere održanoj u Požarevcu rekao da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić 27. juna predstaviti kompletan paket mera namenjenih penzionerima, koji će, kako je naveo, obuhvatiti ne samo finansijsku podršku, već i druge pogodnosti, uključujući mere u oblasti troškova lekova i dodatnih davanja za najstarije građane.

"Želimo da naši penzioneri žive bolje svakog dana. Tribine koje organizujemo predstavljaju priliku da čujemo njihove predloge i potrebe, da zajedno planiramo buduće aktivnosti i da budemo što bliži ljudima. Zato obilazimo gradove širom Srbije, razgovaramo sa penzionerima, rešavamo probleme i gradimo planove za naredni period", rekao je Ognjenović.

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On je podsetio da PIO fond već 10 godina kontinuirano sprovodi različite programe podrške penzionerima, naglašavajući da briga o ovoj populaciji nije vezana za pojedinačne aktivnosti ili određene periode, već predstavlja dugoročnu politiku.

"Ove godine smo za društveni standard penzionera izdvojili 1,6 milijardi dinara. Zahvaljujući tim sredstvima, više od 22.000 penzionera upućeno je na rehabilitaciju u banje, uz pokrivene troškove smeštaja i terapija. Podeljeno je i više od 115.000 paketa solidarne pomoći", rekao je Ognjenović.

Prema njegovim rečima, PIO fond godinama finansira i Olimpijadu penzionera, koja se održava u 169 gradova i opština u Srbiji, dok se završna, generalna olimpijada tradicionalno organizuje u Vrnjačkoj banji.

"Važno je da brinemo o penzionerima na različite načine. Njihov društveni i socijalni život nakon završetka radnog veka izuzetno je značajan i zato nastavljamo da podržavamo aktivnosti koje doprinose kvalitetu njihovog života", rekao je direktor Fonda PIO.

On je dodao i da PIO fond već deceniju povećava izdvajanja za programe namenjene penzionerima, kao i da se sredstva za društveni standard iz godine u godinu uvećavaju,i da nisu osnovane kritike da se pojedine aktivnosti organizuju zbog predstojećih izbora.

"Prošle godine penzije su povećane za 24,4 odsto, a do kraja ove godine očekuje se novo povećanje. Uz to, u saradnji sa različitim državnim institucijama priprema se obiman paket mera namenjen penzionerima", rekao je Ognjenović.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) organizovao je danas za penzionere Požarevca tribinu sa ciljem upoznavanja najstarijih građana toga grada sa aktuelnim informacijama iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

Oko 300 penzionera na tribini održanoj u požarevačkom restoranu "Milenijum" imalo je priliku da predstavnicima PIO fonda, saveza penzionera i lokalne samouprave ukažu na svoja interesovanja i potrebe u oblasti unapređenja društvenog standarda, koji za penzionere obezbeđuje Fond PIO, piše Tanjug.

Na današnjoj tribini učestvovali su i predsednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić i gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović.

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