I dok je ananas godinama nesporni kralj voća sa roštilja, sve više ljubitelja letnjih ukusa otkriva kako je mango zapravo savršen partner za dimljena i začinjena jela. A ukusni škampi... Predobro!

Zato ražnjići od škampa i manga privlače sve više pažnje - kombinacija slatkih, sočnih i začinjenih nota koja najbolje otelotvoruje letnju kuhinju. Tajna je u marinadi sa džerk sosom, poznatom po bogatoj mešavini začina i prijatnoj ljutini, koja škampima daje dubinu ukusa i savršeno ističe prirodnu slatkoću zrelog manga.

Idealno za spontana letnja okupljanja Ovi ražnjići su idealni za spontana letnja okupljanja, vikend roštiljanje ili brzi obrok tokom nedelje. Najbolje od svega je što vam nisu potrebni komplikovani sastojci ili posebne kulinarske veštine da biste ih pripremili - sve što vam je potrebno je nekoliko kvalitetnih sastojaka i roštilj. Ako ovog leta tražite novo jelo koje kombinuje egzotične ukuse, jednostavnu pripremu i impresivan izgled, ovi genijalni ražnjići od škampa i manga mogli bi postati vaš novi ukusni favorit.

Sastojci

- škampi 700 g



- slanog džerk sosa 60 ml



- čatnija od manga 60 ml



- soja sosa 30 ml



- BBQ sosa 30 ml



- mango 1 komad



- mladog luka 3 komada



- suncokretovog ulja 30 ml

Postupak

Osušite škampe (ako je moguće velike) papirnim ubrusom i prebacite u veliku posudu, začinite sa 1 kašičicom soli.



Dodajte džerk sos i dobro promešajte da se sjedini. Pokrijte poklopcem ili plastičnom folijom i stavite u frižider najmanje 10 minuta, do 1 sat.



U međuvremenu, u posudi pomešajte čatni, soja sos i BBQ sos.



U srednjoj posudi pomešajte isečen mango sa 1/4 kašičice soli.



Da biste sastavili ražnjiće, nanižite škamp na drveni ili metalni ražnjić, zatim krišku manga, pa krišku mladog luka (ili dve) i ponovite postupak.



Završite ražnjić sa škampima.



Prelijte ražnjiće sa 1 šoljom (30 ml) ulja.



Zagrejte roštilj na srednje jaku temperaturu; zagrevajte 5 minuta ili zagrejte tiganj za roštilj na srednje jakoj vatri.



Očistite i premažite rešetke roštilja ili tiganj uljem.



Pecite ražnjiće u serijama, premazujući ih čatnijem i mešavinom BBQ sosa na pola pečenja, dok škampi ne porumene i potpuno se ispeku, oko 2 do 3 minuta sa svake strane.



Prebacite ražnjiće na poslužavnik.



Prelijte preostalim sosom i pospite korijanderom, navodi misss gastro.



Ako ovog leta želite da unesete malo novine u svoj roštiljski meni, ražnjići od škampa i manga su odličan izbor. Spoj sočnih morskih plodova, slatkog voća i aromatičnih začina donosi osvežavajuću kombinaciju ukusa koja će oduševiti i goste i ukućane. Jednostavni za pripremu, efektni za posluživanje i puni letnjih aroma, ovi ražnjići lako bi mogli da postanu jedno od vaših omiljenih sezonskih jela.



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