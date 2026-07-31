Više od pola veka nakon što su dve sestre ubacile poruku u bocu i pustile je u more, ona je pronađena i vraćena porodici, budeći uspomene na sestru koja je preminula 2017. godine.

Ali Spenser prošlog meseca doživela je emotivan trenutak kada je ponovo ugledala poruku koju su ona i njena mlađa sestra Lori Bler napisale još davne 1973. godine.

Dečja šala koja je preživela više od pet decenija

Tokom letovanja u Oušan Sitiju, u avgustu 1973. godine, tada još devojčice odlučile su da napišu poruku i stave je u bocu.

Lori je osmislila duhovitu priču u kojoj tvrdi da su je oteli "bezobzirni lovci na sunđere" i prisilili da roni u vodama punim ajkula. Kako nije znala da napiše sve reči, zamolila je stariju sestru Ali da zapiše poruku.

U njoj je pisalo:

"Ova boca je puštena u more 20. avgusta 1973. godine na plaži u Drugoj ulici u Oušan Sitiju, dok su me moji otmičari prevozili na ostrvo nedaleko od obale u Atlantiku. Molim vas obavestite moju porodicu da me banda bezobzirnih lovaca na sunđere primorava da ronim za njih u vodama punim ajkula. Možda ste mi spasili život."

Boca pronađena posle 53 godine

Poruku je ovog juna pronašao Džon Koterman dok je učestvovao u čišćenju močvarnog područja u okrugu Aper.

Kao suosnivač inicijative "Tidelands", često nailazi na odbačene boce, ali ova je odmah privukla njegovu pažnju.

"Pomislio sam da se neko dete našalilo. Bila je to zaista dobra šala", rekao je Koterman, prenosi Nj.com

Nakon što je priču objavio na Fejsbuku, vest je stigla do Ali Spenser.

Emotivan susret sa uspomenom na sestru

Za Ali je pronalazak poruke imao mnogo dublje značenje, jer je njena sestra Lori preminula od raka 2017. godine.

Sin je majci platio kućnu pomoćnicu, a ona ju je otpustila posle samo tri dana - razlog ga je potpuno zatekao, više o tome pročitajte OVDE.

"Bilo je zaista prelepo što se ta poruka vratila u moj život i ponovo me podsetila na moju sestru", rekla je ona.

Lori je kasnije studirala glumu, bavila se fotografijom i izradom nakita, a porodica je pamti kao izuzetno kreativnu osobu sa posebnim smislom za humor.

Ali veruje da bi se njena sestra danas samo nasmejala i rekla:

"Jesam ti rekla."

Dečja šala stara više od pola veka tako je postala dragocena uspomena koja je ponovo spojila prošlost i sadašnjost.

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