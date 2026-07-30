Ako se redovno budite umorni uprkos tome što spavate preporučeni broj sati, uzrok može biti ne samo trajanje vašeg sna, već i njegov kvalitet ili drugi zdravstveni i faktori načina života.

Kvalitet sna je važniji od samog trajanja

Nije svaki san isti. Tokom noći, telo prolazi kroz nekoliko faza sna, uključujući dubok san i REM san, koje su neophodne za oporavak tela i mozga. Ako se često budite tokom noći ili vam je san poremećen, možda ne provodite dovoljno vremena u fazama koje omogućavaju pravi odmor.

Stres i anksioznost mogu vam uništiti odmor

Stres je jedan od najčešćih uzroka lošeg sna. Čak i ako zaspite bez ikakvih problema, visok nivo stresa može prouzrokovati da se češće budite ili da spavate manje duboko. Rezultat je osećaj umora čim otvorite oči.

Tehnike opuštanja pre spavanja, kao što su čitanje, lagano istezanje ili ograničavanje vremena provedenog ispred ekrana, mogu pomoći u poboljšanju kvaliteta sna.

Mogući zdravstveni problemi

Ako se umor javlja duže vreme, vredi razgovarati sa lekarom. Neka medicinska stanja mogu izazvati hronični umor uprkos adekvatnom snu. Među njima su:

- opstruktivna apneja u snu

- poremećaji štitne žlezde

- anemija

- nedostatak gvožđa, vitamina B12 ili vitamina D

- depresija i anksiozni poremećaji

- sindrom nemirnih nogu

Pravovremena dijagnoza može značajno poboljšati kvalitet života.

Kasni obroci i alkohol

Obilan obrok neposredno pre spavanja može otežati varenje i poremetiti san. Alkohol vam može pomoći da brže zaspite, ali često smanjuje kvalitet sna tokom druge polovine noći, zbog čega se mnogi ljudi bude umorni, piše Klix.

Previše kofeina tokom dana

Kafa i energetska pića mogu ostati u vašem sistemu satima. Ako konzumirate kofein popodne ili uveče, može vam otežati dubok san, čak i ako uspete da zaspite.

Nepravilan raspored spavanja

Odlazak u krevet i buđenje u različito vreme svakog dana može poremetiti vaš unutrašnji biološki sat. Telo najbolje funkcioniše kada ima dosledan ritam, uključujući i vikende.

Prekomerna upotreba mobilnih telefona pre spavanja

Plava svetlost koju emituju mobilni telefoni, tableti i računari može odložiti oslobađanje melatonina, hormona koji pomaže telu da se pripremi za san. Stručnjaci preporučuju izbegavanje ekrana najmanje sat vremena pre spavanja.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.