Slučajne mutacije DNK bi nastavile da akumuliraju u ćelijama sve dok telo više ne bi moglo da funkcioniše.

Jednom rečju, besmrtni život je naučno nemoguć, čak i ako bi se pronašao savršen lek protiv starenja.

Simulacije koje je sproveo tim sa Skolkovskog instituta za nauku i tehnologiju u Rusiji sugerišu da bi ovaj proces mogao da nametne fundamentalno ograničenje ljudskog životnog veka, pri čemu većina ljudi ne bi živela duže od oko 150 do 190 godina prema ovom optimističnom scenariju.

To je otprilike dva puta duže od trenutnog ljudskog životnog veka, koji u srećnim okolnostima iznosi oko 79 godina, ali je i dalje čvrsta granica ljudskog životnog veka.

Umesto da predviđaju koliko dugo ljudi mogu živeti, istraživači kažu da njihov okvir nudi novi način merenja doprinosa različitih bioloških procesa starenju.

"Na taj način predstavljamo robustan okvir za procenu uticaja somatskih mutacija na starenje i predlažemo novi pristup modeliranju starenja", pišu oni u radu, koji je 25. juna ove godine objavljen u npj Aging.

Istraživači kažu da bi ovaj okvir mogao pomoći naučnicima da procene koliko različiti biološki procesi doprinose starenju, potencijalno pomažući u identifikovanju mehanizama kojima treba dati prioritet u naporima da se ono uspori.

Rak, srčana oboljenja i demencija su neke od najčešćih bolesti i uzroka smrti među starijim osobama.

Starenje, međutim, nije samo bolest.

Tokom života, naša DNK postepeno akumulira slučajne mutacije. Svaki put kada se ćelija podeli, u našoj DNK mogu nastati sitne greške. Naša tela su odlična u popravljanju ove štete ali nisu savršena.

Pročitajte OVDE kako demencija može da se spreči.

Somatske mutacije

Vremenom se ove somatske mutacije nakupljaju. Većina je bezopasna, dok neke mogu doprineti bolestima poput raka.

Ali, čak i kada bi se rak i svaka druga bolest povezana sa starenjem mogla nekako sprečiti, mutacije bi nastavile da akumuliraju, postepeno narušavajući funkcionisanje naših ćelija, prema novoj analizi.

Istraživači, koje je predvodio računarski biolog Dmitrij Krjukov, postavili su varljivo jednostavno pitanje: "Ako bi se svako drugi obeležje starenja moglo nekako ukloniti, da li bi same slučajne mutacije DNK i dalje ograničavale koliko dugo ljudi mogu da žive".

Ovo nije bilo predviđanje koliko će ljudi živeti u budućnosti.

Umesto toga, to je bio misaoni eksperiment osmišljen da proceni gornju granicu koju bi same somatske mutacije mogle nametnuti da bi poboljšale naš pristup razumevanju starenja.

Istraživači su izgradili matematički model koji je sistematski kvantifikovao kako stopa mutacije DNK utiče na glavne organe tela i koristili su ove informacije da izračunaju životni vek ljudske populacije bez bolesti povezanih sa starenjem.

Odgovor je bio iznenađujuće optimističan - barem u poređenju sa trenutnim ljudskim dugovečnošću.

U zavisnosti od modela, srednji životni vek se kretao od 146 do 194 godine. Nekoliko izuzetnih pojedinaca bi teoretski moglo živeti mnogo duže, ali niko ne bi živeo večno.

"Ovo je matematička procena, mada pažljiva, a ne eksperimentalni podaci. Izračunati maksimalni životni vek nisu presuda neizbežnosti, ali somatske mutacije, iako iznenađujuće slabe kao samostalni pokretač starenja, mogu postati kritične kada se kombinuju sa drugim mehanizmima", napominje Krjukov.

(Ne) otporne ćelije

Zanimljivo je da su istraživači otkrili da su neke ćelije otpornije od drugih. Mnoga tkiva, poput kože i jetre, stalno zamenjuju stare ćelije novim i teoretski mogu da nastave ovo obnavljanje veoma dugo.

Drugi vitalni organi su manje otporni.

Ćelije u srcu i mozgu su uglavnom nezamenljive, tako da nastavljaju da akumuliraju mutacije kako godine prolaze. Tim je otkrio da su upravo te dugovečne ćelije te koje nameću najstroža ograničenja životnog veka.

Istraživanje je pokazalo još jedno zanimljivo zapažanje.

Ideja da akumuliranje DNK mutacija može biti osnovni uzrok starenja raspravlja se decenijama i čini osnovu teorije somatskih mutacija starenja.

Prethodne studije su pokazale da se mutacije nakupljaju tokom celog života, ali pitanje da li one same mogu objasniti starenje ostalo je kontroverzno.

Somatske mutacije samo deo priče o starenju

Rad Krjukova i njegovog tima sugeriše da su somatske mutacije verovatno samo deo priče o starenju.

Ako same mutacije određuju srednji životni vek od oko 156 godina, a ljudi trenutno žive mnogo kraće, onda i drugi faktori moraju nametati ograničenja.

Ovo otkriće potvrđuje sve češće mišljenje da je starenje komplikovano, kojem doprinosi mnogo faktora i da, kada bi se identifikovali i razumeli ti pojedinačni faktori, to bi mogao da bude ključ za srećan i zdrav kasniji život, piše K1.

Istraživači pažljivo napominju da je njihov rad samo deo celokupne slike i da će rešavanje ovog problema verovatno zahtevati saradnju u mnogim oblastima.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.