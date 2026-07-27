Upravo na to upozorava Denis Feliks, vlasnik firme za servis i montažu klima-uređaja, koji ističe da kupci često donose odluke vodeći se isključivo cenom ili poznatim imenom brenda, zanemarujući faktore koji dugoročno mogu biti presudni.



Feliks objašnjava da prilikom kupovine mnogi prave istu grešku – uređaj najpre kupe u prodavnici, a tek potom traže montera koji će ga ugraditi. Kako objašnjava, mnogo je bolje pre kupovine razgovarati sa serviserom ili monterom, koji može preporučiti odgovarajući uređaj, ali i ponuditi povoljniju cenu od one u prodavnici.



„U principu, sve je to više-manje isto. Samo uvek savetujem da prilikom kupovine uređaja kupac ne ode sam da kupi klimu i onda pozove montera i kaže: 'Ej, ćao, kupio sam klimu, kada možete da dođete?' To je isto kao da kupite, na primer, stek u mesari, pa odete u restoran i zamolite ih da vam ga tamo ispeku. Ne, uvek se posavetujte sa majstorima, oni će vam dati bolju cenu nego prodavnica“, rekao je Feliks.

Važnija je servisna mreža

Svestan je da mnogi kupci zbog finansijskih razloga uređaje kupuju na akcijama ili na rate, ali smatra da tada još više treba obratiti pažnju na ono što dolazi nakon kupovine. Prema njegovim rečima, pri odabiru klima-uređaja nije presudna marka, već kvalitet servisne mreže.



„Istina je da neki to ne mogu sebi da priušte, pa odu u prodavnicu, kupe klimu na akciji ili je plate na rate. I to je u redu, razumem, ali ako već kupuju na rate, neka ne gledaju marku uređaja, već servisnu mrežu. Recimo, postoje klime u Hrvatskoj koje imaju najbolju servisnu mrežu.



S druge strane, ističe da su kvalitetni i cenjeni japanski proizvođači, ali upozorava da ni visoka cena uređaja ne garantuje brzu intervenciju u slučaju kvara. Kako navodi, ako se takav uređaj pokvari usred leta, serviser ne može da ga popravi na licu mesta, već mora da ga pošalje u ovlašćeni servis, a popravka može potrajati između mesec i po i dva meseca.

Prikazuje kod greške

Feliks upozorava i na razliku u dijagnostici kvarova. Objašnjava da pojedini uređaji nemaju LCD ekran, već greške signaliziraju treperenjem lampica, zbog čega serviser nema direktan pristup kodovima grešaka. Za razliku od toga, kaže da na nekim uređajima na ekranu prikazuje kod greške, pa korisnik može da proveri njegovo značenje, opiše problem serviseru, a kvar se često može otkloniti jednostavnom zamenom dela, na primer, kabla između unutrašnje i spoljašnje jedinice.

Govoreći o veku trajanja, Feliks smatra da su stariji modeli klima-uređaja uglavnom bili robusniji od današnjih. „One nešto starije klime su malo izdržljivije i kvalitetnije, dok ove klime u današnje vreme, ako se redovno održavaju i proveravaju, mislim da bi mogle da potraju između sedam i deset godina. Zavisi, naravno, i od marke uređaja“, rekao je, piše Zagreb.info..

Dodao je da se od najjeftinijih modela ne može očekivati dug životni vek. „Naravno da ne očekujete da će vam, na primer, klima-uređaj Tecro iz Pevexa, koji po akcijskoj ceni sa montažom platite 400 evra, trajati 10 do 15 godina. To će trajati tri do pet godina maksimalno“, zaključio je Denis Feliks.



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